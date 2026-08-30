Ολυμπιακός: Τέλος ο Ακκάς από το σκάουτινγκ, επιστροφή Μπενεντέτ

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν προαναγγείλει σημαντικές αλλαγές στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος μετά τη συνάντηση Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ, κάνοντας λόγο για "ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι, αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο".

Όπως προκύπτει, ο Χρήστος Ακκάς που είχε ρόλο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ την τελευταία διετία, αποτελεί παρελθόν πλέον από τον πειραϊκό σύλλογο.

Στον αντίποδα επέστρεψε στο Λιμάνι ο Τόμας Μπενεντέτ. Ο Γάλλος είχε αποχωρήσει στα μισά της περσινής σεζόν, όπου εκτελούσε χρέη βοηθού του Ζοζέ Ανιγκό στην διεύθυνση της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.

sdan.gr