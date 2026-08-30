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«Θα με ρωτήσεις για τον Άλβαρες ή όχι;»: Η ατάκα και τα γέλια του Φλικ στη συνέντευξη Τύπου της Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Θα με ρωτήσεις για τον Άλβαρες ή όχι;»: Η ατάκα και τα γέλια του Φλικ στη συνέντευξη Τύπου της Μπαρτσελόνα!

Η ατάκα του Χάνσι Φλικ για τον Χούλιαν Άλβαρες στη συνέντευξη Τύπου της Μπαρτσελόνα που προκάλεσε το γέλιο των παρευρισκομένων!

Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η διορία των μεταγραφών στην Ισπανία, το μεγάλο θέμα συζήτησης στις τάξεις της La Liga δεν είναι άλλο από το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης!

Μετά από τέσσερις ημέρες στον «πάγο», ο Αργεντινός στράικερ επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις των «ροχιμπλάνκος» και ενώ έχει ξεκαθαρίσει στον σύλλογο της Μαδρίτης πως επιθυμεί να πάρει μεταγραφή στους «μπλαουγκράνα».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου των Καταλανών ενόψει της αυριανής αυριανής (31/08) εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγεκάνο, ο Χάνσι Φλικ είχε όρεξη για αστεία και πλάκες!

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός στράφηκε προς έναν δημοσιογράφο και τον ρώτησε αν σήμερα θα του κάνει ερώτηση για τον Άλβαρες ή όχι, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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