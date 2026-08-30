20οι Μεσογειακοί Αγώνες «Taranto 26”

Πρεμιέρα στον Στίβο και την Ενόργανη Γυμναστική

Ιστορική πρώτη συμμετοχή στην Ιππασία και διεκδίκηση του πρώτου μεταλλίου στην Αντισφαίριση

Η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχίζει την Κυριακή 30 Αυγούστου την αγωνιστική της παρουσία στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Ταράντο 2026», με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει συμμετοχές σε επτά αθλήματα.

Στον Στίβο, τέσσερις αθλητές θα αγωνιστούν κατά την πρώτη ημέρα του προγράμματος, με τον Ιωσήφ Κεσίδη να ξεχωρίζει, καθώς θα συμμετάσχει στον απευθείας τελικό της Σφυροβολίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρεμιέρα της Ενόργανης Γυμναστικής, με την κυπριακή ομάδα γυναικών να συμμετέχει στο ομαδικό, το οποίο αποτελεί παράλληλα προκριματική διαδικασία για το σύνθετο και τους τελικούς των οργάνων. Ιστορική είναι, την ίδια ώρα, η ημέρα για την Ιππασία, καθώς η Κύπρος συμμετέχει για πρώτη φορά στους Μεσογειακούς Αγώνες στο συγκεκριμένο άθλημα, με την Αλέξα Στάις και το άλογο Καντού στον αγώνα υπερπήδησης εμποδίων. Στην Αντισφαίριση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο δίδυμο των Μενέλαου Ευσταθίου και Ελευθέριου Νέου, που συνεχίζουν την προσπάθεια για μια ιστορική διάκριση και την κατάκτηση του πρώτου μεταλλίου της κυπριακής Αντισφαίρισης στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ιστιοπλοΐα, την Επιτραπέζια Αντισφαίριση και την Καλαθόσφαιρα 3Χ3.

Αναλυτικά οι κυπριακές συμμετοχές:

Στίβος

Πρεμιέρα για την ομάδα του Στίβου, η οποία αποτελείται από 21 αθλητές. Την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού προγράμματος θα αγωνιστούν τέσσερις αθλητές, οι δύο εκ των οποίων στους απευθείας τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Ξεχωρίζει με το ξεκίνημα της ημέρας η παρουσία του Ιωσήφ Κεσίδη στον τελικό της Σφυροβολίας (19.05). Ο Κύπριος πρωταθλητής, με το 78.61 που έχει πετύχει φέτος, έχει τη 2η καλύτερη φετινή επίδοση και βρίσκεται ανάμεσα στους Ελλαδίτες Χρίστο Φραντζεσκάκη και Γιώργο Παπαναστασίου, με την 1η και 3η επίδοση αντίστοιχα. Στο αγώνισμα συμμετέχουν 11 σφυροβόλοι.

Πέντε λεπτά νωρίτερα, στο πρώτο αγώνισμα του απογεύματος, η Δάφνη Γεωργίου θα αγωνιστεί στην πρώτη σειρά των προκριματικών των 100 μ. Εμπόδια. Με φετινό 13.39 έχει τη 12η επίδοση από τις 13 συμμετέχουσες, όμως με μια καλή κούρσα μπορεί να βρεθεί στην οκτάδα του τελικού.

Λίγα λεπτά αργότερα (17.50), ο Μίλαν Τραΐκοβιτς, με μια καλή κούρσα από την πρώτη σειρά των προκριματικών των 110 μ. Εμπόδια, δεν θα έχει πρόβλημα να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής. Στο αγώνισμα μετέχουν 11 συνολικά αθλητές και ο Τραΐκοβιτς, με το 13.32 που πέτυχε πρόσφατα στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, από πλευράς φετινών επιδόσεων έχει μπροστά του μόνο το δίδυμο των Γάλλων Erwann Cinna (13.27) και Thomas Wilkes (13.29).

Τέλος, δύσκολο έργο θα έχει ο Μιχάλης Κρητικός στον απευθείας τελικό του Ακοντισμού (20.20), όπου έχει την 9η επίδοση (72.78), επί ισάριθμων συμμετοχών στο αγώνισμα.

Σημειώνεται ότι η απουσία της Ολίβιας Φωτοπούλου από την αποστολή ανάγκασε τους υπευθύνους της ομάδας να αποσύρουν τη συμμετοχή της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100 μ.

Ενόργανη Γυμναστική

Πρεμιέρα για την Ενόργανη Γυμναστική με το ομαδικό γυναικών, το οποίο θα αποτελέσει παράλληλα και προκριματικό για το σύνθετο και τους τελικούς οργάνων.

Η ομάδα της Κύπρου, αποτελούμενη από τις Γεωργία Χαραλάμπους, Εύα Διονυσίου και Καλυψώ Παπαϊωάννου, θα αγωνιστεί στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει στις 15.00 ώρα Κύπρου.

Συνολικά, στο ομαδικό συμμετέχουν εννέα ομάδες. Η ομάδα μας, όπως και τέσσερις άλλες ομάδες, μειονεκτεί, καθώς θα αγωνιστεί με τρεις αθλήτριες, ενώ σε κάθε βαθμολογία οργάνου λαμβάνονται υπόψη οι τρεις καλύτερες βαθμολογίες από τις τέσσερις που κάθε χώρα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και η είσοδος μίας ή ακόμη και δύο αθλητριών στον τελικό του σύνθετου. Η ομάδα μας θα αγωνιστεί κατά σειρά στη Δοκό, το Έδαφος, το Άλμα και το Ασύμμετρο Δίζυγο.

Ιππασία

Ιστορική ημέρα για την Ιππασία, με τη συμμετοχή της Αλέξα Στάις μαζί με το άλογο Καντού στον αγώνα υπερπήδησης εμποδίων, καθώς είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος λαμβάνει μέρος στους Μεσογειακούς Αγώνες στο άθλημα της Ιππασίας.

Η Καντού, μετά το οδικό ταξίδι από τη Γερμανία στο Ταράντο, πέρασε το Σάββατο τις ιατρικές εξετάσεις και όλοι ευελπιστούν σε μια πολύ καλή παρουσία.

Ο αγώνας της Κυριακής εντάσσεται τόσο στο Ατομικό, στο οποίο μετέχει η Στάις, όσο και στο Ομαδικό. Σε αυτόν θα πραγματοποιηθούν οι δύο πρώτοι γύροι, ενώ οι άλλοι δύο θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη. Κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι η όσο το δυνατόν πιο καθαρή υπερπήδηση των εμποδίων και, στη συνέχεια, ο χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια ιππέα και αλόγου.

Ιστιοπλοΐα

Στην Ιστιοπλοΐα θα έχουμε την 5η και 6η ιστιοδρομία σε ILCA7, όπου συμμετέχουν οι Αιμίλιος Ποέρος και Ερρίκος Καττιρτζής, και σε ILCA6, με τις Ανδριανή Γεωργίου και Μαριλένα Μακρή.

Σε ό,τι αφορά τα iQFoil και τη συμμετοχή των Ιάκωβου Χριστοφίδη (Άνδρες) και Νατάσας Λάππα (Γυναίκες), οι διοργανωτές έχουν βάλει στο πρόγραμμα τέσσερις ιστιοδρομίες, εφόσον οι συνθήκες του ανέμου είναι τέτοιες ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίησή τους.

Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση ξεκινούν τα αγωνίσματα των Μονών σε άνδρες και γυναίκες, στα οποία θα συμμετάσχουν οι Σιαρπέλ Ηλία, Χρίστος Θεοφάνους και Γεωργία Αβραάμ.

Η κλήρωση για τη φάση των «32» είναι αρκετά δύσκολη, αφού ο Ηλία θα αντιμετωπίσει τον Σέρβο Dimitrije Levajac, ο Χρίστος Θεοφάνους τον Τούρκο Ibrahim Gunduz και η Γεωργία Αβραάμ τη Sabina Surjan από τη Σερβία.

Καλαθόσφαιρα 3Χ3

Στην Καλαθόσφαιρα 3Χ3, μετά την πρεμιέρα και τη μεγάλη νίκη των Γυναικών επί της Αλγερίας, το ενδιαφέρον στρέφεται στους δύο αγώνες που θα δώσει η ομάδα το απόγευμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν θα αντιμετωπίσει κατά σειρά, στο πλαίσιο του Group D, την Τυνησία και στη συνέχεια την Τουρκία.

Μία νίκη είναι αρκετή για να δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ, αν αυτή επιτευχθεί επί της Τουρκίας, ενδεχομένως θα φέρει την ομάδα μας στην πρώτη θέση του Ομίλου.

Το πρωί (11.30), η ανδρική ομάδα θα αντιμετωπίσει, στον τρίτο της αγώνα, την ομάδα της Κροατίας, στο πλαίσιο του Α΄ Ομίλου.

Αντισφαίριση

Στο άθλημα, οι αγώνες του οποίου αρχίζουν αργά το απόγευμα και ολοκληρώνονται λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η μοναδική κυπριακή θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του αγώνα της Παρασκευής. Θα αφορά είτε διεκδίκηση Χρυσού είτε Χάλκινου μεταλλίου.

Εφόσον το δίδυμο των Μενέλαου Ευσταθίου και Ελευθέριου Νέου κέρδιζε τον ημιτελικό απέναντι στους Yassine Dilmi / Younes Lalami από το Μαρόκο, θα αγωνιστεί αργά το βράδυ του Σαββάτου για το χρυσό μετάλλιο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αγωνιστεί νωρίτερα στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.

Το πρόγραμμα (ώρες Κύπρου) :

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

15.00 Ομαδικό (Γ) Κύπρος (Γεωργία Χαραλάμπους, Εύα Διονυσίου, Καλυψώ Παπαϊωάννου) (Δοκός, Έδαφος, Άλμα, Δίζυγο)

ΣΤΙΒΟΣ

18.30 100μ. Εμπ. (Γ) 1η Προκρ. Σ. Δάφνη Γεωργίου

18.35 Σφυροβολία (Α) Τελικός Ιωσήφ Κεσίδης

18.50 110μ. Εμπ. (Α) 1η Προκρ. Σ. Μίλαν Τραΐκοβιτς

20.20 Ακοντισμός (Α) Τελικός Μιχάλης Κρητικός

ΙΠΠΑΣΙΑ

19.00 1ος γύρος Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping) Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού

21.45 2ος γύρος Υπερπήδηση Εμποδιών (Jumping) Αλέξα Στάις, Άλογο Καντού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ 3Χ3 / Peripato Garden’s

11.30 Group A (A) Κύπρος Vs Κροατία

17.10 Group D (Γ) Κύπρος Vs Τυνησία

19.30 Group D (Γ) Κύπρος Vs Τουρκία

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Giovanni Paolo II Sport Hall

14.00 Μονό (Γ) «32» Γεωργία Αβραάμ Vs Sabina Surjan (SRB)

15.30 Μονό (Α) «32» Σιαρπέλ Ηλία Vs Dimitrije Levajac (SRB)

21.30 Μονό (Α) «32» Χρίστος Θεοφάνους Vs Ibrahim Gunduz (TUR)

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

13.03 iQFoil (A) 4η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.05 ILCA6 (Γ) 5η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

13.08 iQFoil (Γ) 3η ιστ. Νατάσσα Λάππα

13.15 ILCA7 (Α) 5η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

13.33 iQFoil (A) 5η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

13.38 iQFoil (Γ) 4η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.03 iQFoil (Γ) 5η ιστ. Νατάσσα Λάππα

14.03 iQFoil (A) 6η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.05 ILCA6 (Γ) 6η ιστ. Μαριλένα Μακρή, Ανδριανή Γεωργίου

14.15 ILCA7 (Α) 6η ιστ. Αιμίλιος Ποέρος, Ερρίκος Καρατζής

14.33 iQFoil (A) 7η ιστ. Ιάκωβος Χριστοφίδης

14.38 iQFoil (Γ) 6η ιστ. Νατάσσα Λάππα

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ / Magna Grecia Tennis

Μονό (Γ) Ημιτελικός Ραλούκα Σερμπάν Vs

Διπλό (Α) Τελικός ή 3η/4η Μενέλαος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την LOGICOM (Platinum Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.