Στο κάδρο ο Πιοτρόφσκι για τον Παναθηναϊκό

Δημοσιεύματα από την Πολωνία συνέδεσαν τον Παναθηναϊκό με τον Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε. Πρόκειται για 28χρονο Πολωνό κεντρικό μέσο, που έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Λουντογκόρετς αντί 3 εκατ. ευρώ.

Ο δημοσιογράφος Τόμαζς Βλόνταρτσικ ανέφερε μάλιστα πως έχουν γίνει και προτάσεις από τους «πράσινους», όμως προς στιγμήν η ιταλική ομάδα τις έχει απορρίψει, με τη διαπραγμάτευση να παραμένει ενεργή.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που είναι βασικός στο κλαμπ από το Ούντινε και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει ακριβώς πριν από τη λήξη των μεταγραφών.

Από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται πως ο Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι είναι ένα που υπάρχει στην λίστα του «τριφυλλιού» για την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή, ωστόσο δεν είναι στις πρώτες επιλογές τούτη την ώρα. Όμως, με το μεταγραφικό παράθυρο να κλείνει αύριο το βράδυ για τα μεγάλα πρωταθλήματα, δεν ξέρεις ποτέ πως αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα.

Την περασμένη σεζόν εκείνος έκανε 38 συμμετοχές με την Ουντινέζε σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 2 χιλ. λεπτά.

Στην πόρτα της εξόδου ο Πάντοβιτς

Ο Μίλος Πάντοβιτς φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος επιθετικός είναι ένας από τους τρεις παίκτες, που έχουν απομείνει στην λίστα των «κομμένων», μαζί με τους Μπακασέτα και Σισοκό.

Το βράδυ του Σαββάτου (29/08), μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει προταθεί στη Κάντιθ, υπήρχαν καινούργια, που τον έφεραν κοντά στη Βαγιαδολίδ, ωστόσο φαίνεται πως ούτε αυτός θα είναι τελικά ο προορισμός του.

Το μόνο δεδομένο τούτη την ώρα είναι ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα για κείνον, χωρίς να είναι γνωστό το από που κι έτσι μετράει... ώρες στο Κορωπί.

gazzetta.gr