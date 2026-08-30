ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο κάδρο ο Πιοτρόφσκι για τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο κάδρο ο Πιοτρόφσκι για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει στα... κιτάπια του την περίπτωση του Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε. Φεύγει ο Πάντοβιτς.

Δημοσιεύματα από την Πολωνία συνέδεσαν τον Παναθηναϊκό με τον Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι της Ουντινέζε. Πρόκειται για 28χρονο Πολωνό κεντρικό μέσο, που έχει συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Λουντογκόρετς αντί 3 εκατ. ευρώ.

Ο δημοσιογράφος Τόμαζς Βλόνταρτσικ ανέφερε μάλιστα πως έχουν γίνει και προτάσεις από τους «πράσινους», όμως προς στιγμήν η ιταλική ομάδα τις έχει απορρίψει, με τη διαπραγμάτευση να παραμένει ενεργή.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που είναι βασικός στο κλαμπ από το Ούντινε και γι' αυτό δεν θέλει να τον χάσει ακριβώς πριν από τη λήξη των μεταγραφών.

Από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται πως ο Γιάκουμπ Πιοτρόφσκι είναι ένα που υπάρχει στην λίστα του «τριφυλλιού» για την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή, ωστόσο δεν είναι στις πρώτες επιλογές τούτη την ώρα. Όμως, με το μεταγραφικό παράθυρο να κλείνει αύριο το βράδυ για τα μεγάλα πρωταθλήματα, δεν ξέρεις ποτέ πως αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα.

Την περασμένη σεζόν εκείνος έκανε 38 συμμετοχές με την Ουντινέζε σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 2 χιλ. λεπτά.

Στην πόρτα της εξόδου ο Πάντοβιτς

Ο Μίλος Πάντοβιτς φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Ο Σέρβος επιθετικός είναι ένας από τους τρεις παίκτες, που έχουν απομείνει στην λίστα των «κομμένων», μαζί με τους Μπακασέτα και Σισοκό.

Το βράδυ του Σαββάτου (29/08), μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει προταθεί στη Κάντιθ, υπήρχαν καινούργια, που τον έφεραν κοντά στη Βαγιαδολίδ, ωστόσο φαίνεται πως ούτε αυτός θα είναι τελικά ο προορισμός του.

Το μόνο δεδομένο τούτη την ώρα είναι ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα για κείνον, χωρίς να είναι γνωστό το από που κι έτσι μετράει... ώρες στο Κορωπί.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το μήνυμα της Εθνικής Eλλάδας στον Κωνσταντέλια: «Ανυπομονούμε να σε απολαύσουμε πάλι»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο λόγος που μέτρησε το 2-1 της Γιουνάιτεντ παρά το χέρι του Μαγκουάιρ

Premier League

|

Category image

Τιμώρησε την προβληματική ΑΕΚ στο 90+7΄ η Κηφισιά!

Super League

|

Category image

Ξανά με άγχος και 2/2 ο Ολυμπιακός

Super League

|

Category image

Η Ντόρτμουντ βγαίνει στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Taranto 26: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για την κυπριακή αντισφαίριση

Τένις

|

Category image

Ο Δουβίκας έκλεισε το σπίτι της Νάπολι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τέλος ο Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ - Στο τραπέζι ακόμη και η απόσυρση!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Καρμιώτισσα - Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το πιο θετικό για μένα είναι ότι στα αποδυτήρια τα κεφάλια είναι σκυμμένα»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Μοράις: «Περήφανοι που δουλεύουμε με αυτούς τους παίκτες - Αυτή ήταν η κύρια ανησυχία μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Φλορίν Τανάσε: Ο «χαμαιλέοντας» του 1,8 εκατομμυρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με... ευρωπαϊκή φόρα και τριάρα στην πρεμιέρα η Πάφος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άρης να γουστάρεις, προσγείωσε τον «άδειο» ΟΦΗ

Super League

|

Category image

Η αφιέρωση όλου του ΠΑΟΚ στον άτυχο Κωνσταντέλια

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη