«Κλείνει στην Ομόνοια ο Φλορίν Τανάσε»

Διαβάστε όσα γράφουν για τον 31χρονο μεσοεπιθετικό.

«Ο Φλορίν Τανάσε αποχωρεί, όπως επιβεβαίωσε ο Τζίτζι Μπεκάλι, με προορισμό την Κύπρο. Η νέα του ομάδα είναι η Ομόνοια Λευκωσίας, η πρωταθλήτρια Κύπρου που αγωνίζεται στους ομίλους του Europa League»

O Τανάσε αγωνίζεται κυρίως στο «10» αλλά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ακόμα και σαν επιθετικός.

Την περσινή σεζόν, με την φανέλα της Στεάουα σκόραρε 17 γκολ σε 15 συμμετοχές.