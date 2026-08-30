«Κλείνει στην Ομόνοια ο Φλορίν Τανάσε»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ρεπορτάζ του ρουμανικού Fanatik κάνει λόγο για συμφωνία της Ομόνοιας με τον Φλορίν Τανάσε
Διαβάστε όσα γράφουν για τον 31χρονο μεσοεπιθετικό.
«Ο Φλορίν Τανάσε αποχωρεί, όπως επιβεβαίωσε ο Τζίτζι Μπεκάλι, με προορισμό την Κύπρο. Η νέα του ομάδα είναι η Ομόνοια Λευκωσίας, η πρωταθλήτρια Κύπρου που αγωνίζεται στους ομίλους του Europa League»
O Τανάσε αγωνίζεται κυρίως στο «10» αλλά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ακόμα και σαν επιθετικός.
Την περσινή σεζόν, με την φανέλα της Στεάουα σκόραρε 17 γκολ σε 15 συμμετοχές.