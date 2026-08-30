Θα απολαύσουμε ποδοσφαιρική πανδαισία!

Η νέα ποδοσφαιρική σεζόν ξεκίνησε και οι Κύπριοι φίλαθλοι σίγουρα θ’ απολαύσουν ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική πανδαισία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, σ’ ότι αφορά τις αγαπημένες τους ομάδες.

Η Ομόνοια και η Πάφος F.C. θα αγωνίζονται στη League Phase του Γιουρόπα και του Conference League αντίστοιχα, ενώ από τις ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με μεγαθήρια στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός Π. θα παίξει στη League Phase του Europa League και ο Παναθηναικός του Conference League.

Προβλέπεται, λοιπόν, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φθινόπωρο και χειμώνας όσον αφορά τις αναμετρήσεις των κυπριακών και ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις βαθμολογίες της Κύπρου και της Ελλάδας στη σχετική βαθμολογία της UEFA.

Στην Ομόνοια, ο σούπερ σταρ Ντιονί έκανε τους χιλιάδες οπαδούς της να ξεχάσουν κιόλας τον Μαέ, ενώ η Πάφος F.C., θα συμμετάσχει για 3η συνεχόμενη χρονιά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γεγονός που καταδεικνύει πόσο πολύ έχει μεγαλώσει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ είναι η πιο σοβαρή και οργανωμένη ομάδα τη δεδομένη στιγμή, εξού και οι επιτυχίες της έχουν μια συνέχεια και συνέπεια, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό Π. και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι, παρόλο που είμαστε στα τέλη Αυγούστου, βρίσκονται ακόμα… υπό (μεταγραφική) κατασκευή.

Ειδικά στους ερυθρόλευκους, έχουν δαπανηθεί πάμπολλα εκατομμύρια, ήλθαν πολλοί νέοι παίκτες και η λογική λέει ότι θ’ απαιτηθεί χρόνος για ν’ αποκτήσει η ομάδα την απαιτούμενη ομοιογένεια. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά των δύο «αιωνίων» με την ΑΕΚ, η οποία διατήρησε σχεδόν όλο τον περσινό της κορμό (πλην Πινέδα) κι έκανε προσεγμένες μεταγραφικές κινήσεις που μέχρι σήμερα της βγαίνουν απόλυτα. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, πλήρωσε κι αυτός τον κακό προγραμματισμό που έκανε κι έμεινε πρόωρα εκτός Ευρώπης.