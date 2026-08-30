Στην Αγγλία σήμερα ο Μπαρκολά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ!

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η μεγάλη μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στη Λίβερπουλ!

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αναμένεται σήμερα, Κυριακή, να ταξιδέψει για το Νησί ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να βάλει την υπογραφεί του σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «reds»!

Για την απόκτηση του εκρηκτικού Γάλλου σταρ από την Παρί Σεν Ζερμέν, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ θα βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ, μεταγραφή η οποία και θα ισοφαρίσει την πιο δαπανηρή στην ιστορία της Λίβερπουλ, μετά από την περσινή του Αλεξάντερ Ίσακ!

Σε αυτά τα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στην PSG ο Μπαρκολά κατέγραψε συνολικά 152 συμμετοχές με 39 γκολ και 37 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας παρέα με τους Παριζιάνους 13 τίτλους!

sport-fm.gr