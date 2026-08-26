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Πρεμιέρα με ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στα Τίρανα έπειτα από ανατροπή

ΓΗΠΕΔΟ

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Πρεμιέρα με ήττα για τον ΑΠΟΕΛ στα Τίρανα έπειτα από ανατροπή

Με το αριστερό ξεκίνησε την προσπάθεια στα προκριματικά του UEFA Futsal Champions League

Δεν τα κατάφερε η ομάδα φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ να ξεκινήσει θετικά την προκριματική φάση του UEFA Futsal Champions League στον όμιλο που διεξάγεται στα Τίρανα.

Οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν με 8-6 από την ομάδα των Τιράνων για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκαν με 3-1 και βρέθηκαν να χάνουν με 8-3. Τρία γκολ (τα πρώτα) για τον ΑΠΟΕΛ σκόραρε ο Φαγκούντες, δύο ο Τζακίδης και ένα ο Σόουζα.

Την Πέμπτη (27/8) ο ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει τη Χιέρινγκ Δανίας και το Σάββατο (29/8), για την τελευταία αγωνιστική, θα αναμετρηθεί με την ουαλική Κάρντιφ.

Σημειώνεται ότι στην επόμενη φάση προκρίνεται μόνο η πρώτη ομάδα από κάθε όμιλο. Συγκεκριμένα, οι οκτώ πρώτοι των ισάριθμων ομίλων θα βρεθούν στο Path B του Main Round με ακόμη οκτώ ομάδες που ήδη περιμένουν, συνθέτοντας τέσσερις τετραμελεί ομίλους, οι πρώτοι των οποίων θα προκριθούν στο Elite Round (φάση των 16) με άλλες 12 ομάδες που θα προκριθούν από το Path A.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου μετά τους πρώτους αγώνες

1. Χιέρινγκ 3 (9-2)

2. Τίρανα 3 (8-6)

3. ΑΠΟΕΛ 0 (6-8)

4. Κάρντιφ 0 (2-9)

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΦουτσαλΑΠΟΕΛ

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