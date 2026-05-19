Έξι μετάλλια για την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ

Με τέσσερα ακόμη μετάλλια, δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, ολοκλήρωσε η Κύπρος την πετυχημένη παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΡΑΠ-ΣΚΗΤ κάτω των 18 ετών, το οποίο διεξήχθη στην πόλη Όσιγεκ της Κροατίας.

Μετά τα δύο πρώτα Χάλκινα, τα οποία κατέκτησαν στο ατομικό η Χαρά Μελή στο ΤΡΑΠ και η Σωτηρούλα Χρίστου στο ΣΚΗΤ, ήλθαν άλλα δύο χρυσά, στο Ντουέτο στο ΣΚΗΤ με τον Ανδρέα Μιχαήλ και τη Σωτηρούλα Χρίστου και στο Σόλο στο ΤΡΑΠ, με τον Ανδρέα Γερμανό, ένα αργυρό στο Σόλο ΣΚΗΤ με τη Σωτηρούλα Χρίστου και ένα χάλκινο στο Σόλο ΤΡΑΠ με τη Χαρά Μελή, αυξάνοντας τη συγκομιδή μας, σε δύο χρυσά, ένα αργυρό και τρία Χάλκινα μετάλλια.΄

Το πρώτο χρυσό για την Κύπρο, ήρθε στο Σόλο Εφήβων, όπου ο Ανδρέας Γερμανός ξεδίπλωσε το ταλέντο του και με μια εντυπωσιακή πορεία, αφού κέρδισε στον προημιτελικό τον Τσέχο Τσίμελεκ με 6-4, στον ημιτελικό τον Νικήτα Πρίτκοφ από τη Ρωσία με 6-2 και στον τελικό τον Κροάτη Αντόνιο Τσιάβαλον, επίσης με 6-2 κατέκτησε πανηγυρικά το χρυσό μετάλλιο.

Ακολούθησαν άλλα δύο μετάλλια, το αργυρό στο Σόλο ΣΚΗΤ με τη Σωτηρούλα Χρίστου και το χάλκινο με τη Χαρά Μελή στο Σόλο ΤΡΑΠ.

Το δεύτερο χρυσό ήρθε στο Ντούετο στο ΣΚΗΤ, από τον Ανδρέα Μιχαήλ και τη Σωτηρούλα Χρίστου, οι οποίοι επικράτησαν στον τελικό στη διαδικασία σιούτ όφ με 7-6 του ζευγαριού από την Μεγάλη Βρετανία με τους Όλιβερ Σίμονς και Κάτυ Έσεξ. Στην κανονική διάρκεια του τελικού, για το χρυσό μετάλλιο, τα δύο ζευγάρια ισοβάθμησαν με 5-5.

Στο Ντουέτο στο ΤΡΑΠ, ο Ανδρέας Γερμανός και η Χαρά Μελή, διεκδίκησαν το χάλκινο μετάλλιο έχοντας αντιπάλους το ζευγάρι από τη Ρωσία με το Ντένις Ντουπινίν και την Κσένια Ταταρίνοβα, από τους οποίους έχασαν με 6-0 και κατέκτησαν την τέταρτη θέση.

Η Κύπρος ολοκλήρωσε θριαμβευτικά την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, κατακτώντας συνολικά 6 μετάλλια. 2 χρυσά, 1 αργυρό και 3 χάλκινα, συγκομιδή, η οποία χαρακτηρίζεται άκρως εντυπωσιακή και ικανοποιητική.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν τους νεαρούς αθλητές και αθλήτριες μας, για την κατάκτηση των 6 συνολικά μεταλλίων. Ευχαριστίες εκφράζουν και στο συνοδό της αποστολής, ομοσπονδιακό προπονητή του ΤΡΑΠ Αντώνη Φεττά.