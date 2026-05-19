Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά από το ταμπλό του διπλού στη Γενεύη

Aπό τους Κονσταντίν Φράντζεν και Ρόμπιν Χάασε με 6-7(5), 7-4, 10-6

Αν και βρέθηκαν με το προβάδισμα στην αναμέτρηση οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς γνώρισαν την ήττα στο πρώτο γύρο του διπλού. Απέναντι στους Κονσταντίν Φράντζεν και Ρόμπιν Χάασε δέχθηκαν την ανατροπή με 6-7(5), 7-4, 10-6 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του τουρνουά της Γενεύης.

Έσβησαν ένα break point και πήραν προβάδισμα στο tie-break

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι σε εξαιρετική κατάσταση πίσω από το σερβίς τους. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός πως έως το 11ο game κανένα δίδυμο δεν απειλήθηκε με κάποιο break. Το πρώτο δίδυμο που απειλήθηκε με... σπάσιμο στο σερβίς του ήταν αυτό του Στέφανου και Πέτρου Τσιτσιπά.

Οι Κονσταντίν Φράντζεν και Ρόμπιν Χάασε δεν κατάφεραν να βρουν break στο μοναδικό break point του σετ. Βέβαια, ούτε αυτοί απειλήθηκαν, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στο tie-break. Εκεί, τα δύο δίδυμα υπερασπίστηκαν τα σερβίς τους, όμως, τα αδέρφια Τσιτσιπά βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ και να βρουν δύο ευκαιρίες για κατάκτηση του σετ.

Μπορεί να έχασαν την πρώτη ευκαιρία, ωστόσο οι Έλληνες δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη τη δεύτερη. Έτσι έκλεισαν με 7-6(5) το πρώτο σετ και πήραν προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το πρώτο break ήρθε μαζί με την ισοφάριση

Παρόμοια ήταν η έκβαση του σκορ στο δεύτερο σετ. Οι Έλληνες αθλητές δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να βρουν κάποια ευκαιρία για break, ωστόσο δεν κατάφεραν κι εκείνοι να απειλήσουν. Οι Φράντζεν και Χάασε διατήρησαν το προβάδισμα μέσω τους σερβίς τους και έστειλαν τα αδέρφια Τσιτσιπά να σερβίρουν για να μείνουν στο σετ (6-5).

Εκεί βρέθηκε η πρώτη ευκαιρία για break στο σετ. Σε αντίθεση με το πρώτο σετ, οι αντίπαλοι των Ελλήνων εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους και έκαναν το 7-5 με το οποίο ισοφάρισαν στα σετ και έστειλαν στο ματς σε super tie-break.

Οι Φράντζεν και Χάασε ήταν καλύτεροι από το ελληνικό δίδυμο στο super tie-break και με 10-6 επικράτησαν και πανηγύρισαν τη νίκη που τους έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση του διπλού.

