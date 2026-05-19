Ο Ριμπάλτα λύγισε μπροστά στους παίκτες

Συγκινημένος ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μίλησε στους παίκτες της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι τον βοήθησαν να ξεπεράσει τον χαμό του πατέρα του, σε μία ομιλία που έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου την ημέρα της φιέστας.

Το βράδυ της Κυριακής στη φιέστα που πραγματοποίησε η ΑΕΚ για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, μεταξύ άλλων, ξεχώρισε και ένα βίντεο που έπαιξε στα μάτριξ του γηπέδου, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης ετοιμαζόντουσαν για να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο.

Σε αυτό το βίντεο ήταν μία σειρά από ομιλίες από τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ ξεχώρισε αυτή του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Βάσκος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ δεν συνηθίζει να μιλάει ή να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, ωστόσο σε αυτό το βίντεο εμφανίστηκε να δίνει μία συγκινητική ομιλία στους ποδοσφαιριστές της Ένωσης, αναφερόμενος και στον χαμό του πατέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα:«Θα ξεκινήσω με τις ευχαριστήριες για τους ανθρώπους γύρω σας, τους εργαζόμενους του κλαμπ που κάνουν την δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Όλοι εσείς είστε σαν οικογένεια για εμένα.Ξέρετε πως έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο Νοέμβριο και το να είμαι μαζί σας κάθε μέρα με βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσω τη δύσκολη αυτή τη στιγμή για εμένα».

