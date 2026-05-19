Εξαιρετική παρουσία των Κύπριων σκοπευτών στη Μαλακάσα

Στο διεθνές Γκραν Πρι Compak της Μαλακάσας

Εξαιρετική ήταν η παρουσία των Κυπρίων Σκοπευτών στο Διεθνές Γκράν Πρι Κόμπακ, το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 16 και 17 Μαΐου, στο Σκοπευτήριο της Μαλακάσας στην Αθήνα.

Νικητής του αγώνα, αναδείχθηκε ο Ελλαδίτης Θεοφάνης Στάμου με μόλις τέσσερις απώλειες, 196/200, ενώ τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση κατέλαβαν Κύπριοι Σκοπευτές μετά από διαδικασία μπαράζ, καθώς ισοβάθμησαν με 194/200.

Δεύτερος κατετάγη ο Λεύκιος Μιλτιάδους, ο οποίος επικράτησε στη διαδικασία μπαράζ με 25/25. Την τρίτη και τέταρτη θέση διεκδίκησαν μετά από αγώνα σιούτ όφ ο Ανδρέας Κλαγγίδης και ο Πέτρος Ιωάννου, οι οποίοι ισοβάθμησαν στη διαδικασία μπαράζ με 22/25. Νικητής αναδείχθηκε ο Κλαγγίδης με 1-0 καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ ο Πέτρος Ιωάννου κατετάγη τέταρτος.

Καλές επιδόσεις είχαν και αρκετοί άλλοι Κύπριοι Σκοπευτές, οι οποίοι συμμετείχαν στο Γκράν Πρί της Μαλακάσας.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, τις δύο πρώτες θέσεις κατέκτησαν οι Ελλαδίτες Σκοπευτές Παναγιώτης Κατσιώτης με 191/200 και Γεώργιος Ελευθερίου με 190/200.

Η τρίτη θέση κρίθηκε στη διαδικασία Μπαράζ μεταξύ τριών Σκοπευτών, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 187/200, ενός Ελλαδίτη και δύο Κύπριων. Τελικά τρίτος κατετάγη ο Ελλαδίτης Γεώργιος Κοσσάρας με 22/25, τέταρτος ο Αντώνης Αντωνίου με 21/25 και πέμπτος ο Ρένος Χαραλάμπους με 16/25.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, τις δύο πρώτες θέσεις εξασφάλισαν Κύπριοι Σκοπευτές. Νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Κωνσταντίνου με 181/200, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Μίκης Φυλακτού με 171/200. Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Ernst TOM HAVE με 160/200.

Κυπριακή επικράτηση και στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ, όπου την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Αντρέας Κατζιανής με 185/200 και τη δεύτερη ο Πέτρος Κυρίτσης με 175/200. Τέταρτος στην Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡΣ κατετάγη ο Δημήτρης Λόρδος.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν όλους τους Κύπριους Σκοπευτές, για την πολύ καλή παρουσία τους στο Γκράν Πρί της Μαλακάσας στην Αθήνα.

 

