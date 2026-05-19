Τουρνουά Γενεύης: Κόντρα στον Τιέν ο Τσιτσιπάς

Την πρόκριση στον 2ο γύρο του τουρνουά ATP 250 της Γενεύης πήρε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας δύσκολα του Γάλλου, Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ με 6-4, 7-6. Ο Έλληνας τενίστας, που μετέχει στη διοργάνωση με wild card, θα συνεχίσει στους «16» με αντίπαλο αύριο τον 20χρονο Αμερικανό, Λέρνερ Τιέν, Νο 4 στο ταμπλό και Νο 20 στον κόσμο.

Ο Τσιτσιπάς μίλησε για τη νίκη επί του Περικάρ και τόνισε: «Είναι μεγάλη ανακούφιση για μένα το ότι κατάφερα να παλέψω και να βγω νικητής από έναν τέτοιο αγώνα. Ήταν πολύ δύσκολο πνευματικά να αντέξω στο τέλος. Έπρεπε απλώς να μείνω ψύχραιμος και να δείξω τo πείσμα μου. Θα ήθελα σίγουρα να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήταν στο πλευρό μου σε όλη αυτή την προσπάθεια και την πολύ μεγάλη δυσκολία του αγώνα».