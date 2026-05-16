Παρελθόν η πιο ηχηρή μεταγραφή του Κάναντι

Μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του περασμένου καλοκαιριού εάν όχι και η πιο ηχηρή ο Σπύρος Ρισβάνης αποτελεί παρελθόν. Τον Ρισβάνη τον πήρε στο Τάσος Μάρκου ο Νταμίρ Κάναντι μετά βαίων και κλάδων. Μάλιστα ο πρώην προπονητής των βυσσινί του έδωσε ένα από το πιο ψηλά εάν όχι και το πιο ψηλό συμβόλαιο στην Ένωση.

Παρά το ψηλό συμβόλαιο είχε την πιο χαμηλή προσφορά στην ομάδα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν τραυματίας και ουσιαστικά δεν πρόσφερε τίποτα. Μάλιστα όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει με διακανονισμό προ μηνών όχι μόνο αρνήθηκε αλλά έκατσε πάνω στο ψηλό συμβόλαιο του.

Αύριο η Ένωση θα πάει στο Αμμόχωστος για να αντιμετωπίσει την Κράσαβα στο τελευταίο αδιάφορο παιχνίδι της χρονιάς. Ο προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα δώσει χρόνο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές.