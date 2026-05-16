Τα φώτα την Τρίπολη για τη μάχη παραμονής

Το παιχνίδι του Αστέρα Aktor με την Κηφισιά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μάχη παραμονής στην 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League

Μια αγωνιστική πριν το τέλος στα  play out της Stoiximan Super League και όλα μπορούν να κριθούν σε ένα ματς. Ο Αστέρας Aktor, που βρίσκεται στο +4 από τη γραμμή του υποβιβασμού, υποδέχεται στις 19:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την Κηφισιά κι αν κερδίσει, «σφραγίζει» την παραμονή του στην κατηγορία, στέλνοντας παράλληλα ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό στη Super League 2. Αν δεν πάρουν το τρίποντο οι Αρκάδες, τότε οι άλλοι δύο μονομάχοι θα διατηρήσουν τις μαθηματικές ελπίδες τους. 

Οι «βυσσινί» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, με τους οπαδούς να «βράζουν» κατά της διοίκησης. Την ίδια ώρα στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό και θα παλέψει για το καλύτερο, με την τύχη να μην βρίσκεται στα δικά του χέρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής των play out:

19:00 Αστέρας Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος CosmoteSport 1 

19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός  Novasports 2

 

Η βαθμολογία

 

 Playoffs 1-4Αγ.Βαθ.

1.  ΑΕΚ    31    71

2.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ    31    65

3.  ΠΑΟΚ    31    63

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ    31    51

 

Playoffs 5-8

5.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ    31    31

6.  ΑΡΗΣ    31    28

7.  ΟΦΗ    31    20

8.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ    31    17

 

Playouts

9.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ    34    43

10.  ΚΗΦΙΣΙΑ    34    37

11.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ    34    35

12.  ASTERAS AKTOR    34    32

13.  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ    34    28

14.  ΑΕΛ NOVIBET    34    27

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

