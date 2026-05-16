Τα φώτα την Τρίπολη για τη μάχη παραμονής

Μια αγωνιστική πριν το τέλος στα play out της Stoiximan Super League και όλα μπορούν να κριθούν σε ένα ματς. Ο Αστέρας Aktor, που βρίσκεται στο +4 από τη γραμμή του υποβιβασμού, υποδέχεται στις 19:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την Κηφισιά κι αν κερδίσει, «σφραγίζει» την παραμονή του στην κατηγορία, στέλνοντας παράλληλα ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό στη Super League 2. Αν δεν πάρουν το τρίποντο οι Αρκάδες, τότε οι άλλοι δύο μονομάχοι θα διατηρήσουν τις μαθηματικές ελπίδες τους.

Οι «βυσσινί» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, με τους οπαδούς να «βράζουν» κατά της διοίκησης. Την ίδια ώρα στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός κοντράρεται με τον Παναιτωλικό και θα παλέψει για το καλύτερο, με την τύχη να μην βρίσκεται στα δικά του χέρια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής των play out:

19:00 Αστέρας Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος CosmoteSport 1

19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports 2

Η βαθμολογία

Playoffs 1-4Αγ.Βαθ.

1. ΑΕΚ 31 71

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 31 65

3. ΠΑΟΚ 31 63

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 31 51

Playoffs 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31 31

6. ΑΡΗΣ 31 28

7. ΟΦΗ 31 20

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 31 17

Playouts

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 34 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 34 37

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 34 35

12. ASTERAS AKTOR 34 32

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 34 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 34 27

