ΠΑΟΚ: Τα διλήμματα Λουτσέσκου και το πιθανό «Last Dance» στη Λεωφόρο

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε ένα ματς που μπορεί να μην κρατά αποκλειστικά στα χέρια του τη δεύτερη θέση, αλλά παραμένει υποχρεωμένος να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα μέχρι το φινάλε.

Η αναμέτρηση αποκτά χαρακτήρα «τελικού» όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και σε επίπεδο συμβολισμού, καθώς για αρκετούς ποδοσφαιριστές ενδέχεται να είναι το τελευταίο τους παιχνίδι με τα ασπρόμαυρα. Ένα πιθανό «Last Dance» που δίνει ξεχωριστή φόρτιση στην αναμέτρηση.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό σκηνικό, με περιορισμένες επιλογές λόγω τραυματισμών και επιβαρύνσεων. Τα περιθώρια είναι στενά και οι αποφάσεις του Ρουμάνου τεχνικού δεν θα βασιστούν μόνο στην τακτική, αλλά και στο ποιοι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν σωματικά σε ένα τόσο υψηλής έντασης παιχνίδι.

Στην άμυνα, ο Κεντζιόρα διατηρεί τον ρόλο του, με τον Κένι να παραμένει σημαντική μονάδα στα δεξιά της άμυνας, ενώ στο αριστερό άκρο ο Μπάμπα καλείται να ξεπεράσει την κόπωση. Στο κέντρο της άμυνας, ο Μιχαηλίδης συνεχίζει με αυξημένο φορτίο, σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις έχουν «χτυπήσει κόκκινο».

Στη μεσαία γραμμή, η απουσία του Ζαφείρη επηρεάζει σημαντικά την ισορροπία. Ο Μεϊτέ, όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, προσφέρει δύναμη και εμπειρία, όμως η επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων δημιουργεί ερωτηματικά. Την ίδια στιγμή, ο Οζντόεφ έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντοχές και μπορεί να καλύψει απαιτητικούς ρόλους, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση.

Στην επίθεση, το τοπίο μοιάζει πιο ξεκάθαρο, αλλά όχι χωρίς διλήμματα. Ο Τάισον κινείται στο ένα άκρο, ο Κωνσταντέλιας έχει ελεύθερο δημιουργικό ρόλο, ενώ ο Ζίβκοβιτς παραμένει σημείο αναφοράς στο άλλο άκρο. Στην κορυφή, η εμπειρία του Γερεμέγεφ δίνει προβάδισμα, χωρίς να αποκλείεται κάποια διαφοροποίηση με τον Γιακουμάκη από την αρχή, ανάλογα με τις απαιτήσεις του

Sportfm.gr