Ώρα για την κούπα στο FA Cup

Πέντε χρόνια μετά τη σύγκρουσή τους στον τελικό του Champions League, όπου νικήτρια ήταν η Τσέλσι με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, οι δυο ομάδες τίθενται ξανά αντιμέτωπες σε τελικό κάποιας διοργάνωσης και συγκεκριμένα του FA Cup.

Σήμερα, στις 17:00, στο στάδιο Wembley οι δυο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους διεκδικώντας την κατάκτηση του τροπαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι δυο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στον τελικό του συγκεκριμένου θεσμού.

Για την Τσέλσι, αυτή είναι η 17η παρουσία σε τελικό κυπέλλου Αγγλίας και πρώτη μετά το 2022, έχοντας κατακτήσει μέχρις στιγμής οκτώ φορές τον τίτλο.

Από την άλλη, για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι η τέταρτη διαδοχική συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου, κάτι που δεν κατάφερε καμία άλλη ομάδα στην Αγγλία. Σημειώνεται ότι η Μάντσεστερ Σίτι έχασε τους δύο τελευταίους τελικούς, έχοντας κατακτήσει εννέα φορές τον τίτλο.