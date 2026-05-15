ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νταμπλούχος στην υδατοσφαίριση ο ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νταμπλούχος στην υδατοσφαίριση ο ΑΠΟΕΛ!

Το πήρε κι αυτό η ομάδα της Λευκωσίας

Γι’ άλλη μία φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια στην υδατοσφαίριση, με την ομάδα της Λευκωσίας να κερδίζει στον τελικό του τελικού κυπέλλου Allwyn, που έγινε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας, με 12-11 του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας κατέκτησε και το κύπελλο.

Είναι το δεύτερο σερί και έβδομο συνολικά τρόπαιο για τους γαλαζοκίτρινους στον συγκεκριμένο θεσμό (2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025), ενώ για την ομάδα της Λάρνακας ήταν η ένατη αποτυχημένη προσπάθεια για να βάλει τέλος στα… άγονα χρόνια, καθώς έχουν να κατακτήσουν το τρόπαιο από το 2008.

Για να φθάσει στον τελικό ο ΑΠΟΕΛ απέκλεισε τον Ναυτικό Όμιλο Μέσα Γειτονιάς (26-4) στην προκριματική φάση και τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας (17-9) στα ημιτελικά. Θυμίζουμε ότι προηγουμένως ο ΑΠΟΕΛ είχε κατακτήσει και το τέταρτο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος και έκτο γενικότερα στην ιστορία του τμήματος.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Β' κατηγορία ο Ακρίτας, μένει ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νταμπλούχος στην υδατοσφαίριση ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πρόλαβε ο Π.Αντρέου το «αιώνιο» - Εκτός οι δύο και ο Σεμέδο (αποστολή)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λογικό να πάει σε δεύτερη μοίρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόσφερε συμβόλαιο τουλάχιστον δύο ετών στον Κάρικ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για όσα δεν… ξέραμε για τη φιέστα και το σύνθημα ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανέωσε για άλλο έναν χρόνο με την Μπάγερν ο Νόιερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρίστου: «Πήραμε αυτό που αξίζαμε – Είναι σημαντικό το αιώνιο για τον κόσμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του Τσάβι Ρόκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος εποχής (και) για τον Άνχελ Γκαρσία στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Βαλεντίν Ρομπέρζ λέει «αντίο» αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Σταθερό το απουσιολόγιο, απών με άδεια ο Πελίστρι

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτσι

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη