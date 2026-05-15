Νταμπλούχος στην υδατοσφαίριση ο ΑΠΟΕΛ!

Γι’ άλλη μία φορά επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία του ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια στην υδατοσφαίριση, με την ομάδα της Λευκωσίας να κερδίζει στον τελικό του τελικού κυπέλλου Allwyn, που έγινε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο Λάρνακας, με 12-11 του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας κατέκτησε και το κύπελλο.

Είναι το δεύτερο σερί και έβδομο συνολικά τρόπαιο για τους γαλαζοκίτρινους στον συγκεκριμένο θεσμό (2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025), ενώ για την ομάδα της Λάρνακας ήταν η ένατη αποτυχημένη προσπάθεια για να βάλει τέλος στα… άγονα χρόνια, καθώς έχουν να κατακτήσουν το τρόπαιο από το 2008.

Για να φθάσει στον τελικό ο ΑΠΟΕΛ απέκλεισε τον Ναυτικό Όμιλο Μέσα Γειτονιάς (26-4) στην προκριματική φάση και τον Ναυτικό Όμιλο Λευκωσίας (17-9) στα ημιτελικά. Θυμίζουμε ότι προηγουμένως ο ΑΠΟΕΛ είχε κατακτήσει και το τέταρτο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος και έκτο γενικότερα στην ιστορία του τμήματος.