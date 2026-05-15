Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Με προορισμό το Πορτιμάο της Πορτογαλίας ταξίδεψε αυτή τη βδομάδα η Νατάσα, για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL. Η διοργάνωση φιλοξενείται από το Clube Naval de Portimão και αναμένονται περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες από περισσότερες από 40 χώρες.

Η Νατάσα μπαίνει στον αγώνα την Δευτέρα (18/5) όταν και ξεκινούν οι πρώτες ιστιοδρομίες και θα ολοκληρώσει την προσπάθεια της, την Παρασκευή 22/5.

Στην κατηγορία ανδρών θα συμμετάσχει και ο Κύπριος αθλητής, Ιάκωβος Χριστοφίδης.

Να σημειωθεί ότι η Κύπρια αθλήτρια κατέλαβε την 18η θέση στη γενική κατάταξη στον τελευταίο της αγώνα στο Ιέρ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το πρώτο Grand Slam της χρονιάς - είχε τερματίσει 32η. Η επίδοση αυτή αποτελεί το κορυφαίο αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα σε αγώνα World Cup / Grand Slam, αλλά και γενικότερα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Στο περσινό Πανευρωπαϊκό το Νοέμβριο στην Ιταλία ήταν 20η, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σήμερα είναι στο No36 της Παγκόσμιας Κατάταξης.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι: Allwyn Κύπρου, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη» και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.