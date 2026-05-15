ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Στην κατηγορία ανδρών θα συμμετάσχει και ο Κύπριος αθλητής, Ιάκωβος Χριστοφίδης

Με προορισμό το Πορτιμάο της Πορτογαλίας ταξίδεψε αυτή τη βδομάδα η Νατάσα, για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα iQFOiL. Η διοργάνωση φιλοξενείται από το Clube Naval de Portimão και αναμένονται περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες από περισσότερες από 40 χώρες.

Η Νατάσα μπαίνει στον αγώνα την Δευτέρα (18/5) όταν και ξεκινούν οι πρώτες ιστιοδρομίες και θα ολοκληρώσει την προσπάθεια της, την Παρασκευή 22/5.

Στην κατηγορία ανδρών θα συμμετάσχει και ο Κύπριος αθλητής, Ιάκωβος Χριστοφίδης.

Να σημειωθεί ότι η Κύπρια αθλήτρια κατέλαβε την 18η θέση στη γενική κατάταξη στον τελευταίο της αγώνα στο Ιέρ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με το πρώτο Grand Slam της χρονιάς - είχε τερματίσει 32η. Η επίδοση αυτή αποτελεί το κορυφαίο αποτέλεσμα της μέχρι σήμερα σε αγώνα World Cup / Grand Slam, αλλά και γενικότερα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Στο περσινό Πανευρωπαϊκό το Νοέμβριο στην Ιταλία ήταν 20η, επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης.

Σήμερα είναι στο No36 της Παγκόσμιας Κατάταξης.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι: Allwyn Κύπρου, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη» και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη