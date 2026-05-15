Στη μάχη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Κροατίας ο Παύλος Κοντίδης

Ανάμεσα στους 344 αθλητές από 53 χώρες – εκ των οποίων οι 36 ευρωπαϊκές – που θα διαγωνιστούν στις τρεις κατηγορίες του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Κροατίας είναι ο Παύλος Κοντίδης. Η δράση ξεκινάει την Κυριακή, 17 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 22 του μήνα.

Οι αγώνες θα γίνουν στην Καστέλα, που βρίσκεται ανάμεσα στο Σπλιτ και το Τρόγκιρ, σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο του Σπλιτ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή διοργάνωση είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων χρόνων, με βάση τους συμμετέχοντες στις κλάσεις ILCA 7 και ILCA 6.

Στην κατηγορία ILCA 7, στην οποία μετέχει ο Παύλος Κοντίδης, θα διαγωνιστούν κι άλλα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. Μεταξύ αυτών είναι οι Ευρωπαίοι Tonci Stipanovic, Filip Jurisic, Philipp Buhl και Jonatan Vadnai, καθώς και οι μη Ευρωπαίοι Stefano Peschiera, George Gautrey και Thomas Saunders.

Στην ίδια κατηγορία, υπάρχει άλλη μία κυπριακή συμμετοχή, καθώς θα λάβει μέρος και ο Αιμίλιος Μποέρος, ενώ ο Ανατόλι Ζουμπόφσκι θα αγωνιστεί στην κατηγορία ILCA 6. Στην κατηγορία ILCA 6 των γυναικών θα συμμετάσχει η Μαριλένα Μακρή.

Ο Παύλος Κοντίδης μπαίνει στον αγώνα, λίγες ημέρες μετά την πρωτιά που πήρε στο Open Croatian Sailing Championship, ενώ είχε προηγηθεί, στα τέλη Απριλίου, η 8η θέση στο Grand Slam του Ιέρς.

Οι πρώτες δυο ιστιοδρομίες στην Καστέλα θα γίνουν την Κυριακή (17/05). Θα ακολουθήσουν ισάριθμες την Δευτέρα και την Τρίτη, ώστε να συμπληρωθούν έξι προκριματικές κούρσες. Έπειτα, τις επόμενες τρεις ημέρες, μέχρι την Παρασκευή (22/05) θα διεξαχθούν οι έξι τελικές ιστιοδρομίες που θα διαμορφώσουν και την τελική κατάταξη.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.

 

