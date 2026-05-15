Έβερτον: Αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν ο Σίμους Κόλμαν

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ανακοίνωσε πως ο πολύπειρος δεξιός μπακ, αρχηγός και μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης ιστορίας της, δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα αποχαιρετήσει τα «ζαχαρωτά».

Ο «Σίμι» αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 από τη Σλίγκο Ρόβερς έναντι μόλις 60.000 λιρών και εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος και ηγέτη της ομάδας. Στην Premier League μετρά 327 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας του συλλόγου.

Εφόσον αγωνιστεί στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα απέναντι στη Σάντερλαντ, την Κυριακή, θα φτάσει τις 434 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας θρύλους όπως οι Ντίξι Ντιν και Λέον Όσμαν και ανεβαίνοντας στην 10η θέση συνολικά στην ιστορία της Έβερτον.

Στις δηλώσεις του, ο Κόλμαν τόνισε: «Ήρθα εδώ ως 20χρονος από τη Σλίγκο Ρόβερς για την αναπληρωματική ομάδα, με την ελπίδα απλώς να εντυπωσιάσω αρκετά ώστε να βρεθώ στον πάγκο. Το να σκέφτομαι ότι κατέληξα να έχω τις περισσότερες εμφανίσεις στην Premier League με την Έβερτον και να γίνω αρχηγός αυτού του σπουδαίου συλλόγου ξεπερνά κάθε όνειρό μου».

«Αυτή θα είναι πάντα η ομάδα μου. Η οικογένειά μου, τόσο εδώ όσο και στην Ιρλανδία, είναι οπαδοί της Έβερτον για μια ζωή. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό, γνωρίζοντας ότι θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε για πάντα».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον σύλλογο λέγοντας: «Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτής της ομάδας για περισσότερα από 17 χρόνια».

SDNA.gr