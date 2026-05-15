Eλεύθερος ο Νούνιες από την Αλ Χιλάλ και πλησιάζει στη Νιούκαστλ

Ο Ουρουγουανός διεθνής κεντρικός επιθετικός, που εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας του Σιμόνε Ιντσάγκι μόλις τον περασμένο Ιούλιο, αντί 60 εκατ. ευρώ από τη Λίβερπουλ, συμφώνησε με τη διοίκηση να φύγει ως ελεύθερος, αφού η Αλ Χιλάλ δεν τον είχε καν δηλώσει στη λίστα για τα τελευταία ματς του πρωταθλήματος στη Saudi Pro League, μετά την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά, παρά το συμβόλαιο του που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028.

Από το καλοκαίρι ο 26χρονος διεθνής φορ έχει εννιά γκολ και πέντε ασίστ σε 24 αγώνες με την ομάδα του Ριάντ. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Ουρουγουανός σταρ έχει προτάσεις από Φλαμένγκο και Ρίβερ Πλέιτ, αλλά προτιμά να επιστρέψει στην Ευρώπη και ήδη Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του, αλλά η Νιούκαστλ είναι πιο κοντά στην απόκτηση του, καθώς τού προσφέρει τετραετές (3+1) συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές περίπου στα δέκα εκατ. ευρώ.

