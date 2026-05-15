«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

Σύμφωνα με την «A Bola», ο προπονητής της Φούλαμ δεν σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης που του έχει καταθέσει η λονδρέζικη ομάδα, κάτι που σημαίνει πως όλα δείχνουν αποχώρηση στο τέλος της σεζόν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη να εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

Θέλει ξανά συνεργασία μαζί του ο Μαρινάκης

Τα αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ διατηρεί εξαιρετική σχέση και εκτίμηση προς τον Μάρκο Σίλβα από τη συνεργασία τους στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015/16. Τότε, ο Πορτογάλος προπονητής είχε οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με τη δουλειά και το ποδόσφαιρο της ομάδας.

Μάλιστα, στην Αγγλία υποστηρίζουν πως ο Μαρινάκης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει ξανά τα «κλειδιά» ενός πρότζεκτ, αυτή τη φορά στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Περιμένουν τις εξελίξεις μετά το τέλος της σεζόν

Η Φούλαμ έχει ακόμη δύο παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της Premier League απέναντι σε Γουλβς και Νιούκαστλ, με οποιαδήποτε επίσημη εξέλιξη να μεταφέρεται χρονικά για μετά το φινάλε της σεζόν.

Παρόλα αυτά, τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Μάρκο Σίλβα έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της υπόθεσης.

