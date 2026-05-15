ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

Το όνομα του Μάρκο Σίλβα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Σύμφωνα με την «A Bola», ο προπονητής της Φούλαμ δεν σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης που του έχει καταθέσει η λονδρέζικη ομάδα, κάτι που σημαίνει πως όλα δείχνουν αποχώρηση στο τέλος της σεζόν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη να εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

Θέλει ξανά συνεργασία μαζί του ο Μαρινάκης

Τα αγγλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ διατηρεί εξαιρετική σχέση και εκτίμηση προς τον Μάρκο Σίλβα από τη συνεργασία τους στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015/16. Τότε, ο Πορτογάλος προπονητής είχε οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις με τη δουλειά και το ποδόσφαιρο της ομάδας.

Μάλιστα, στην Αγγλία υποστηρίζουν πως ο Μαρινάκης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του δώσει ξανά τα «κλειδιά» ενός πρότζεκτ, αυτή τη φορά στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Περιμένουν τις εξελίξεις μετά το τέλος της σεζόν

Η Φούλαμ έχει ακόμη δύο παιχνίδια μέχρι την ολοκλήρωση της Premier League απέναντι σε Γουλβς και Νιούκαστλ, με οποιαδήποτε επίσημη εξέλιξη να μεταφέρεται χρονικά για μετά το φινάλε της σεζόν.

Παρόλα αυτά, τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Μάρκο Σίλβα έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Monobala.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πυρετός» επαφών με Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία επιστημόνων για τις υψηλές θερμοκρασίες στα παιχνίδια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΜΜΕ Μεξικού: «Δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Εθνικός ήδη αποχαιρέτησε την Α΄ κατηγορία, μένει να δούμε ποιος θα ακολουθήσει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έβερτον: Αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν ο Σίμους Κόλμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναδιάρθρωση και νέα δομή Ακαδημίας ΑΕΛ για το 2026–2027

ΑΕΛ

|

Category image

Eλεύθερος ο Νούνιες από την Αλ Χιλάλ και πλησιάζει στη Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Δουλειά στην τακτική ενόψει Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Επαναδιεκδικεί με... αστερίσκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της ολοκληρωτικά στον Τζολάκη»

Ελλάδα

|

Category image

Με τίποτα δεν τα σηκώνει τέτοια συμβόλαια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έτοιμη να κάνει πρόταση στη Λειψία για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο για το γόητρο ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ιδιαίτερη η κατάσταση στο Final-Four με την απουσία του Παναθηναϊκού»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη