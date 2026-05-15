ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Σταθερό το απουσιολόγιο, απών με άδεια ο Πελίστρι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Σταθερό το απουσιολόγιο, απών με άδεια ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει ΠΑΟΚ, με τα γνωστά προβλήματα για τον Ράφα Μπενίτεθ

Συγκεκριμένα, οι Κάτρης και Σάντσες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό θεραπεία. Όσον αφορά τον Φακούντο Πελίστρι, απουσίασε με άδεια, αλλά ούτως ή άλλως είναι τραυματίας και δεν υπολογίζεται.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague.

To πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό. Απών με άδεια ήταν ο Φακούντο Πελίστρι».

SDNA.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του Τσάβι Ρόκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος εποχής (και) για τον Άνχελ Γκαρσία στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Βαλεντίν Ρομπέρζ λέει «αντίο» αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Σταθερό το απουσιολόγιο, απών με άδεια ο Πελίστρι

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτσι

Ελλάδα

|

Category image

«Πυρετός» επαφών με Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία επιστημόνων για τις υψηλές θερμοκρασίες στα παιχνίδια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΜΜΕ Μεξικού: «Δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Εθνικός ήδη αποχαιρέτησε την Α΄ κατηγορία, μένει να δούμε ποιος θα ακολουθήσει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έβερτον: Αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν ο Σίμους Κόλμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναδιάρθρωση και νέα δομή Ακαδημίας ΑΕΛ για το 2026–2027

ΑΕΛ

|

Category image

Eλεύθερος ο Νούνιες από την Αλ Χιλάλ και πλησιάζει στη Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη