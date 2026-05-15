Ο Βαλεντίν Ρομπέρζ λέει «αντίο» αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο

Σε ηλικία 38 ετών, ο Βαλεντίν Ρομπέρζ αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Κλείνει έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο μιας καριέρας γεμάτης επαγγελματισμό, συνέπεια και ήθος.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περνούν από μια χώρα και καταγράφονται απλώς στα στατιστικά. Και υπάρχουν κι εκείνοι που γίνονται κομμάτι της ποδοσφαιρικής της ιστορίας. Ο Βαλεντίν Ρομπέρζ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Το 2016 έφτασε στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλων. Ίσως τότε λίγοι να φαντάζονταν πως ο Γάλλος αμυντικός δεν θα ήταν απλώς ένας ακόμα ξένος ποδοσφαιριστής, αλλά ένας άνθρωπος που θα συνέδεε το όνομά του με τις πιο δυνατές στιγμές του κυπριακού ποδοσφαίρου της τελευταίας δεκαετίας.

Για επτά ολόκληρα χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Απόλλωνα με πάθος, αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια. Έγινε ηγέτης μέσα στο γήπεδο, σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια και ποδοσφαιριστής που κάθε προπονητής ήθελε να έχει στην ομάδα του. Με τον Απόλλωνα πανηγύρισε ένα ιστορικό πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και δύο Σούπερ Καπ, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας της Λεμεσού.

Περισσότερο όμως από τους τίτλους, ο Ρομπέρζ κέρδισε κάτι σπανιότερο, την εκτίμηση και τον σεβασμό ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Κύπρου. Αντίπαλοι, συμπαίκτες, προπονητές και φίλαθλοι αναγνώριζαν στο πρόσωπό του έναν αληθινό επαγγελματία. Έναν ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν πάντα με ψυχή, που δεν κρυβόταν ποτέ στα δύσκολα και που τίμησε κάθε φανέλα που φόρεσε.

Το καλοκαίρι του 2023 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μετακομίζοντας στην ΑΕΚ. Ακόμη και εκεί, σε μια διαφορετική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, συνέχισε να προσφέρει ποιότητα, εμπειρία και ηρεμία. Με την ΑΕΚ κατέκτησε ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, προσθέτοντας νέες διακρίσεις σε μια ήδη σπουδαία διαδρομή.

Η σχέση του όμως με την Κύπρο ξεπέρασε τα όρια των συλλόγων. Ο Ρομπέρζ αγάπησε τον τόπο και αγαπήθηκε βαθιά από τον κόσμο. Η απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας και οι συμμετοχές του με την Εθνική μας ομάδα ήταν η φυσική εξέλιξη μιας σχέσης αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Φόρεσε με περηφάνια το εθνόσημο, αγωνίστηκε πέντε φορές με την Εθνική και κατάφερε μάλιστα να σκοράρει, χαρίζοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του.

Αντρέας Πολυκάρπου