ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

Δείτε τις επιλογές των τεσσάρων προπονητών

Δύο ομάδες, ένα εισιτήριο!

Ακρίτας και Ολυμπιακός υποδέχονται στις 19:00 ΑΕΛ και Ανόρθωση αντίστοιχα, για την τελευταία αγωνιστική της σεζόν! Αμφότερες διεκδικούν την μοναδική θέση για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Μια όμως θα ακολουθεί τον Εθνικό και την Ένωση, στη δεύτερη!

Δείτε τις ενδεκάδες στα δύο κρίσιμα παιχνίδια της ημέρας.

Ακρίτας – ΑΕΛ

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλερ, Αντωνίου, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Καρλίτος, Ζήνωνος, Βινάτο, Μανού, Ρόμο.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Ιμανισίγουε, Ζντραφκόσκι, Παναγή, Μιλοσάβλιεβιτς, Παναγιώτου, Μουγκέ, Χριστοφή, Μακρής, Σαβό.

Ολυμπιακός – Ανόρθωση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πική, Ζαν Φελίπε, Βιεϊρίνια, Κοβαλένκο, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Αμποάκι, Κις, Κατελάρης, Σετίν, Μίντεντορπ, Τόσιτς, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ηλία, Ντα Κρουζ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για όσα δεν… ξέραμε για τη φιέστα και το σύνθημα ενόψει ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανανέωσε για άλλο έναν χρόνο με την Μπάγερν ο Νόιερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Η μάχη της παραμονής σε ΓΣΠ και «Στέλιος Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χρίστου: «Πήραμε αυτό που αξίζαμε – Είναι σημαντικό το αιώνιο για τον κόσμο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του Τσάβι Ρόκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος εποχής (και) για τον Άνχελ Γκαρσία στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Στην Πορτογαλία η Νατάσα Λάππα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Βαλεντίν Ρομπέρζ λέει «αντίο» αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο

ΑΕΚ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Σταθερό το απουσιολόγιο, απών με άδεια ο Πελίστρι

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτσι

Ελλάδα

|

Category image

«Πυρετός» επαφών με Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία επιστημόνων για τις υψηλές θερμοκρασίες στα παιχνίδια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΜΜΕ Μεξικού: «Δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη