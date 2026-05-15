Οι ενδεκάδες στα κρίσιμα παιχνίδια της παραμονής

Δύο ομάδες, ένα εισιτήριο!

Ακρίτας και Ολυμπιακός υποδέχονται στις 19:00 ΑΕΛ και Ανόρθωση αντίστοιχα, για την τελευταία αγωνιστική της σεζόν! Αμφότερες διεκδικούν την μοναδική θέση για παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Μια όμως θα ακολουθεί τον Εθνικό και την Ένωση, στη δεύτερη!

Δείτε τις ενδεκάδες στα δύο κρίσιμα παιχνίδια της ημέρας.

Ακρίτας – ΑΕΛ

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάνγκ, Μίλερ, Αντωνίου, Ζάμπελιν, Ιωάννου, Καρλίτος, Ζήνωνος, Βινάτο, Μανού, Ρόμο.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Ιμανισίγουε, Ζντραφκόσκι, Παναγή, Μιλοσάβλιεβιτς, Παναγιώτου, Μουγκέ, Χριστοφή, Μακρής, Σαβό.

Ολυμπιακός – Ανόρθωση

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πική, Ζαν Φελίπε, Βιεϊρίνια, Κοβαλένκο, Ζοάο Μάριο, Κονομής, Ενρίκε, Μπαρμπόσα, Μπράντονιτς.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρεμ, Αμποάκι, Κις, Κατελάρης, Σετίν, Μίντεντορπ, Τόσιτς, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ηλία, Ντα Κρουζ.