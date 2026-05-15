Τέλος εποχής (και) για τον Άνχελ Γκαρσία στην ΑΕΚ

Η αποχώρηση του Άνχελ Γκαρσία κλείνει έναν σημαντικό κύκλο για την ΑΕΚ, με τον Ισπανό να αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην πρόσφατη ιστορία του συλλόγου.

Μετά από πέντε γεμάτα χρόνια παρουσίας στην ομάδα της Λάρνακας, ο Άνχελ Γκαρσία αποτελεί παρελθόν, καθώς ενημερώθηκε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τσάβι Ρόκα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ισπανός ακραίος αμυντικός υπήρξε μία από τις πιο σταθερές παρουσίες της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας εμπειρία, ποιότητα και σημαντικές λύσεις στο αμυντικό όσο κομμάτι. Από την ημέρα που φόρεσε τα κιτρινοπράσινα, κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου με το πάθος και την αγωνιστικότητά του, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας σε Κύπρο και Ευρώπη.

Η απόφαση για μη συνέχιση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου προγραμματισμού της ΑΕΚ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Τσάβι Ρόκα να προχωρά σε αναδιάρθρωση του ρόστερ και ανανέωση σε αρκετές θέσεις. Παρά το γεγονός ότι ο Γκαρσία είχε ενεργό ρόλο και την περασμένη χρονιά, οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετική κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της πενταετούς παρουσίας του στη Λάρνακα, ο Γκαρσία κατέγραψε 151 συμμετοχές (10 γκολ, 11 ασίστ), πανηγύρισε επιτυχίες με την ομάδα και συνέβαλε στις πορείες της ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από συνέπεια και επαγγελματισμό, στοιχεία που τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στα αποδυτήρια και στον κόσμο της ομάδας.

Πλέον, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής καλείται να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, εξετάζοντας τις επόμενες επιλογές του, ενώ στην ΑΕΚ συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου.

Αντρέας Πολυκάρπου