ΜΜΕ Μεξικού: «Δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ»

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα «SI» εστιάζει στην περίπτωση του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος αγωνίζεται με την μορφή του δανεισμού στον Δικέφαλο, έως την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Όπως υπογραμμίζεται, παρά τις θετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς, οι «ασπρόμαυροι» δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της οψιόν αγοράς, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Γιακουμάκη να επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ.

Ο κύριος λόγος της συγκεκριμένης απόφασης, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα, έγκειται στους τραυματισμούς που ταλαιπώρησαν τον 31χρονο κατά την διάρκεια της σεζόν.

Από την μεριά της, η μεξικάνικη ομάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα την πώληση του, λόγω των υψηλών οικονομικών απολαβών του συμβολαίου του.

Με ένα παιχνίδι να απομένει για την ολοκλήρωση της σεζόν, ο Γιακουμάκης κατέγραψε 15 γκολ και δύο ασίστ, σε 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα του ΠΑΟΚ.

