Η Γκοφ σε back to back τελικό στη Ρώμη

Η Κόκο Γκοφ για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο στο WTA 1000 της Ρώμης. Η 22χρονη από τις ΗΠΑ νικώντας τη Σοράνα Κιρστέα με 6-4, 6-3 εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (16/5), θέλοντας να κατακτήσει ό,τι δεν κατάφερε πέρυσι με αντίπαλο την Τζασμίν Παολίνι.

Παράλληλα η Γκοφ προκρίθηκε στον 2ο τελικό μέσα στο 2026, καθώς είχε προηγηθεί η ήττα της από την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Miami Open.

Για την Γκοφ αυτός θα είναι ο 16ος συνολικά τελικός της καριέρας της και θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της, με τελευταίo αυτόν 11 περίπου μήνες πριν στο Roland Garros.

Η αντίπαλός της θα αναδειχθεί αργά το βράδυ της Παρασκευής (14/5), από τη μονομαχία ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Ελίνα Σβιτόλινα.

