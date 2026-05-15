Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτσι

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι υποβλήθηκε σε επέμβαση το πρωί της Παρασκευής, προκειμένου να ξεπεράσει τον τραυματισμό του

Ο Τούρκος παίκτης είχε υποστεί ρήξη χιαστού συνδέσμου και έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Στο ίδιο γόνατο είχε τραυματιστεί και την περσινή σεζόν, όταν αναγκάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στην Κλινική Παλαιού Φαλήρου από τον Χρήστο Θέο. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες και θα ξεκινήσει άμεσα την αποθεραπεία του. Ο Γιαζίτσι θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος τη νέα σεζόν και είναι σίγουρο, πως θα χάσει την καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού.

