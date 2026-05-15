«Πυρετός» επαφών με Σάββα Λιασή

Το προηγούμενο διάστημα αυτό που έβγαινε προς τα έξω ήταν πως η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ βρισκόταν σε επαφές με υποψήφιο επενδυτή ο οποίος βρέθηκε στο προσκήνιο. Τα τελευταία 24ωρα, το όνομα του Σάββα Λιασή είδε το φως της δημοσιότητας. Ο Κύπριος επιχειρηματίας ασχολείται με θέματα ανάκαμψης επιχειρήσεων. Αυτό προφανώς είναι κάτι που ψάχνει η εταιρεία ΑΠΟΕΛ η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Ο Λιασής έχει πίσω του μία 25ετή πορεία σε επενδυτικά σχήματα. Δούλεψε ως CEO στην εταιρεία EBI στο Λονδίνο, μίας εταιρείας που ασχολείται με ηλεκτρονική διαμεσολάβηση μετοχών στην Ευρώπη. Παράλληλα, είναι συνιδρυτής της ECM Partners, εταιρείας που ασχολείται με επενδύσεις στην Ευρώπη. Στην Κύπρο δραστηριοποιείται στους τομείς τη υγείας και των ακινήτων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Λιασής θα επιδιώξει μέσω των διασυνδέσεων του να βρει τους πόρους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σχήμα επενδυτών που θα μπορέσουν να εμπλακούν οικονομικά στην ομάδα.

Συμφωνία εμπιστευτικότητας

Ο ΑΠΟΕΛ μέσω ανακοίνωσής του τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις. Οι γαλαζοκίτρινοι, χωρίς να ονομάζουν τον υποψήφιο επενδυτή, ενημέρωσαν πως έχουν προχωρήσει σε υπογραφή Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας με την πλευρά που έχει εκφράσει ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά. Σημείωσαν παράλληλα πως οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο και μη δεσμευτικό στάδιο, συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα οριστικό. Τέλος, γίνεται κάλεσμα προς τον κόσμο να επιδείξει την απαιτούμενη υπομονή και να περιμένει τις οποιεσδήποτε εξελίξεις από τις επόμενες επίσημες τοποθετήσεις.

Εδώ, να θυμίσουμε πως η γενική συνέλευση της εταιρείας είναι ορισμένη για την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Μέχρις εκείνο το χρονικό σημείο, η επιδίωξη είναι όπως παρουσιαστεί κάτι χειροπιαστό προς τα μέλη και τους μετόχους.

Νέος πονοκέφαλος με Γκαγιέγο

Στο μεταξύ, ο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε πως έλαβε νέα ειδοποίηση από πλευράς της FIFA σε σχέση με επιβολή απαγορευτικού μεταγραφών που αφορά σε οφειλή που υπάρχει έναντι του προπονητή Νταβίντ Γκαγιέγο. Θυμίζουμε πως πριν από μερικές βδομάδες συνέβη το ίδιο και με την περίπτωση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί στον οποίο επίσης οφείλονται μισθοί.