Αναδιάρθρωση και νέα δομή Ακαδημίας ΑΕΛ για το 2026–2027

Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι με τη νέα αγωνιστική περίοδο θα τεθεί σε εφαρμογή νέα οργανωτική δομή των ακαδημιών της.

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει τη νέα οργανωτική δομή της Ακαδημίας που θα τεθεί σε εφαρμογή από την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για εκσυγχρονισμό, επαγγελματική οργάνωση και ουσιαστική αναβάθμιση της ανάπτυξης των νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η νέα δομή βασίζεται σε ένα σαφώς καθορισμένο μοντέλο τριών φάσεων ανάπτυξης, το οποίο εφαρμόζεται σε κορυφαίες ευρωπαϊκές και διεθνείς ακαδημίες και στοχεύει στην εξειδικευμένη καθοδήγηση των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία:

Grassroots (έως 12 ετών), υπό την ευθύνη του Grassroots Manager κ. Σωτήρη Σταυρινίδη

Pre-Formation (U13, U14, U15), υπό την ευθύνη του Pre-Formation Director κ. Γιώργου Καρατζά

Formation (U16, U17, U19), υπό την ευθύνη του Formation Director κ. Μάριου Ζαχαρίου

Κάθε φάση λειτουργεί με πλήρη οργανωτική αυτονομία ως προς την καθημερινή λειτουργία, τη στελέχωση και την επικοινωνία με τους γονείς, πάντοτε σε συντονισμό με τον Academy Coordinator, ο οποίος διασφαλίζει τη συνοχή και την ομαλή λειτουργία του συνόλου της Ακαδημίας.

Στο πλαίσιο της νέας δομής:

– Ενισχύεται η εξειδίκευση και η ποιότητα της προπονητικής διαδικασίας.

– Δημιουργούνται σαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες σε όλα τα επίπεδα.

– Αναβαθμίζεται η καθημερινή λειτουργία και η οργανωτική αποτελεσματικότητα.

– Βελτιώνεται η επικοινωνία και η ενημέρωση των γονέων.

– Ενισχύεται η ελκυστικότητα της Ακαδημίας προς ποδοσφαιριστές και προπονητές υψηλού επιπέδου.

Η στελέχωση της Ακαδημίας περιλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς (προπονητές, βοηθούς προπονητές, προπονητές φυσικής κατάστασης, προπονητές τερματοφυλάκων, αναλυτές απόδοσης, φυσιοθεραπευτές, σκάουτερ), διασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο περιβάλλον ανάπτυξης.

Παράλληλα, εισάγονται σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου, όπως εβδομαδιαίες συναντήσεις, οργανωμένη επικοινωνία μέσω ψηφιακών εργαλείων και συστηματική παρακολούθηση της προόδου των ποδοσφαιριστών.

Η νέα αυτή στρατηγική αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πρότυπης Ακαδημίας, με βασικό στόχο την ολιστική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών και τη σταθερή τροφοδότηση της πρώτης ομάδας με ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου.

Η Ακαδημία παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της ποιότητας, της συνέπειας και της συνεχούς εξέλιξης, με γνώμονα το μέλλον της ομάδας και των νεαρών αθλητών της.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Αθλητική Ένωση Λεμεσού