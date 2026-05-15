Ενημερώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του Τσάβι Ρόκα

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα ταξιδέψει στη Ρόδο ο Ολυμπιακός!

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, οι Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψουν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και δεν θα αγωνιστούν στο δεύτερο παιχνίδι της ομάδας τους με τον Κολοσσό (16/5, 16:15), για την προημιτελική φάση των playoffs της Stoiximan GBL.

Οι τρεις τους επιλέχθηκε να μείνουν εκτός για λόγους ξεκούρασης, μερικές μόνο μέρες πριν από την πολυαναμενόμενη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας (22-24/5).

Από την άλλη, o Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό, θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως και ο Ντόντα Χολ, που επίσης δεν είχε αγωνιστεί στο Game 1.

Θυμίζουμε ότι οι Πειραιώτες ψάχνουν μία ακόμα νίκη στη σειρά για να πάρουν και την πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου θα συναντηθούν με την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της ΑΕΚ με τον Άρη.