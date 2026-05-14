Ανδρέας Λεοντής: Πρωταθλητής στο Tennis Europe «Daimon Cup» / Category 1

Μια σπουδαία διεθνή επιτυχία κατέγραψε ο νεαρός Κύπριος αντισφαιριστής Ανδρέας Λεοντής, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο στο Πρωτάθλημα της Tennis Europe «Daimon Cup», που πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία από τις 2 μέχρι τις 9 Μαΐου και ανήκε στην κορυφαία κατηγορία Category 1.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την υψηλότερη κατηγορία διοργανώσεων της Tennis Europe, ενώ είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που Κύπριος αντισφαιριστής κατακτά τίτλο σε διοργάνωση Category 1.

Ο Ανδρέας Λεοντής πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή, σημειώνοντας πέντε διαδοχικές νίκες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους από τη Ρουμανία και τη Γαλλία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του μέχρι την κατάκτηση του τίτλου:

«32»: Ανδρέας Λεοντής – Alexandru Pusca (Ρουμανία) 2-0 (6-3, 6-4)

«16»: Ανδρέας Λεοντής – Alex Chardon (Γαλλία) 2-0 (6-2, 6-1)

Προημιτελικός : Ανδρέας Λεοντής – Tudor Stefan Enceanu (Ρουμανία) 2-0 (6-0, 6-2)

Ημιτελικός: Ανδρέας Λεοντής – Sergiu Alexandru Onica (Ρουμανία) 2-1 (2-6, 6-2, 6-2)

Τελικός: Ανδρέας Λεοντής – Ruan Stefan Coman (Ρουμανία) 2-0 (7-6, 6-4)

Η κατάκτηση του τίτλου σε διοργάνωση Category 1 ανοίγει πλέον την πόρτα στον νεαρό πρωταθλητή για πιθανή πρόσκληση στο περίφημο Carlos Moya 12 & Under Festival της Ακαδημίας Rafa Nadal, το οποίο πραγματοποιείται προς το τέλος της χρονιάς. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση προσκαλούνται μόλις 32 αθλητές από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν κατακτήσει τίτλο Category 1.

Ο Ανδρέας Λεοντής επιβεβαιώνει μέσα από τις συνεχείς επιτυχίες του ότι αποτελεί ένα αυθεντικό ανερχόμενο ταλέντο της κυπριακής και ευρωπαϊκής αντισφαίρισης, με σημαντικές προοπτικές για το μέλλον και παρουσία που ήδη ξεχωρίζει στο διεθνές στερέωμα του αθλήματος.

Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου

14 Μαΐου 2026