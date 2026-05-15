ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Εθνικός ήδη αποχαιρέτησε την Α΄ κατηγορία, μένει να δούμε ποιος θα ακολουθήσει

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Εθνικός ήδη αποχαιρέτησε την Α΄ κατηγορία, μένει να δούμε ποιος θα ακολουθήσει

Απόψε(19:00) οι τελευταίες μάχες παραμονής

Ο υποβιβασμός του Εθνικού έχει ήδη κλειδώσει και το ενδιαφέρον στον Β’ όμιλο, στρέφεται πλέον αποκλειστικά στη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον δρόμο προς τη Β’ Κατηγορία. Όλα θα κριθούν απόψε στις 19:00, με τον Ολυμπιακό και τον Ακρίτα να δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωσης στην τελευταία αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, αφού κρατά την τύχη στα χέρια του. Οι μαυροπράσινοι φιλοξενούν την Ανόρθωση στο ΓΣΠ και με νίκη εξασφαλίζουν την παραμονή τους χωρίς να ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Ακρίτα. Ακόμη και η ισοπαλία μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για την ομάδα της Λευκωσίας, νοουμένου ότι ο Ακρίτας δεν θα κερδίσει την αποψινή του αναμέτρηση.

Από την άλλη, ο Ακρίτας δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους. Η ομάδα της Χλώρακας υποδέχεται την ΑΕΛ στην Πάφο και χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες παραμονής της. Παράλληλα, θα περιμένει απώλειες του Ολυμπιακού απέναντι στην Ανόρθωση, ώστε να μπορέσει να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή και να παραμείνει στην Α’ Κατηγορία.

Στο Δασάκι, ο ήδη υποβιβασμένος Εθνικός Άχνας υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου σε ένα παιχνίδι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Η ομάδα της Άχνας αποχαιρετά την κατηγορία μετά από μια δύσκολη χρονιά, ενώ η Ομόνοια Αραδίππου κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της και θα αγωνιστεί χωρίς βαθμολογικό άγχος.

Αντρέας Πολυκάρπου

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΕΛΑΝΟΡΘΩΣΗΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πυρετός» επαφών με Σάββα Λιασή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία επιστημόνων για τις υψηλές θερμοκρασίες στα παιχνίδια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο Μαρινάκης θέλει ξανά τον Μάρκο Σίλβα!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΜΜΕ Μεξικού: «Δεν αγοράζει τον Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ, επιστρέφει στην Κρουζ Αζούλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Εθνικός ήδη αποχαιρέτησε την Α΄ κατηγορία, μένει να δούμε ποιος θα ακολουθήσει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έβερτον: Αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν ο Σίμους Κόλμαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναδιάρθρωση και νέα δομή Ακαδημίας ΑΕΛ για το 2026–2027

ΑΕΛ

|

Category image

Eλεύθερος ο Νούνιες από την Αλ Χιλάλ και πλησιάζει στη Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Δουλειά στην τακτική ενόψει Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Επαναδιεκδικεί με... αστερίσκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Φενέρμπαχτσε στρέφει την προσοχή της ολοκληρωτικά στον Τζολάκη»

Ελλάδα

|

Category image

Με τίποτα δεν τα σηκώνει τέτοια συμβόλαια

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Έτοιμη να κάνει πρόταση στη Λειψία για Ντιομαντέ η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο για το γόητρο ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μπαρτζώκας: «Ιδιαίτερη η κατάσταση στο Final-Four με την απουσία του Παναθηναϊκού»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη