Ο Εθνικός ήδη αποχαιρέτησε την Α΄ κατηγορία, μένει να δούμε ποιος θα ακολουθήσει

Ο υποβιβασμός του Εθνικού έχει ήδη κλειδώσει και το ενδιαφέρον στον Β’ όμιλο, στρέφεται πλέον αποκλειστικά στη δεύτερη ομάδα που θα ακολουθήσει τον δρόμο προς τη Β’ Κατηγορία. Όλα θα κριθούν απόψε στις 19:00, με τον Ολυμπιακό και τον Ακρίτα να δίνουν τη δική τους μάχη επιβίωσης στην τελευταία αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, αφού κρατά την τύχη στα χέρια του. Οι μαυροπράσινοι φιλοξενούν την Ανόρθωση στο ΓΣΠ και με νίκη εξασφαλίζουν την παραμονή τους χωρίς να ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Ακρίτα. Ακόμη και η ισοπαλία μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για την ομάδα της Λευκωσίας, νοουμένου ότι ο Ακρίτας δεν θα κερδίσει την αποψινή του αναμέτρηση.

Από την άλλη, ο Ακρίτας δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους. Η ομάδα της Χλώρακας υποδέχεται την ΑΕΛ στην Πάφο και χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει τις ελπίδες παραμονής της. Παράλληλα, θα περιμένει απώλειες του Ολυμπιακού απέναντι στην Ανόρθωση, ώστε να μπορέσει να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή και να παραμείνει στην Α’ Κατηγορία.

Στο Δασάκι, ο ήδη υποβιβασμένος Εθνικός Άχνας υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου σε ένα παιχνίδι περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Η ομάδα της Άχνας αποχαιρετά την κατηγορία μετά από μια δύσκολη χρονιά, ενώ η Ομόνοια Αραδίππου κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της και θα αγωνιστεί χωρίς βαθμολογικό άγχος.

Αντρέας Πολυκάρπου