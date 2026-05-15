Ανησυχία επιστημόνων για τις υψηλές θερμοκρασίες στα παιχνίδια του Μουντιάλ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είδαμε να καθυστερεί η έναρξη του δεύτερου μέρους λόγω καταιγίδας που θα έπληττε μια περιοχή. Είδαμε και ποδοσφαιριστές να μην αντέχουν σε τρομερά υψηλές θερμοκρασίες, ακυρώνοντας μέχρι και προπονήσεις.

Τώρα, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ και το θέμα της θερμοκρασίες είναι εξίσου σημαντικό, καλώντας τις ποδοσφαιρικές Αρχές να λάβουν τα μέτρα τους.

Ομάδα επιστημόνων καλεί τη FIFA να σκεφτεί μεγαλύτερα σε διάρκεια, cooling breaks, όπως επίσης και την αναβολή αγώνων αν κριθεί αυτό απαραίτητο.

«Κάνουμε τα πάντα για να διεξαχθεί με απόλυτη ασφάλεια αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο» απαντά η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία…

England365.gr