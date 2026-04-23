Αργυρός ο Αχιλλέας Σοφοκλέους στο Κάιρο

Τεράστια επιτυχία για την Κυπριακή Σκοποβολή στο Σταθερό στόχο, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων, που διεξάγεται στο Κάϊρο.

Ο νεαρός Πρωταθλητής της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας στο Αεροβόλο Τουφέκι Αχιλλέας Σοφοκλέους, κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο, με 250.2 βαθμούς. Ο Σοφοκλέους με την έναρξη της νέας Χρονιάς, παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση, καταρρίπτοντας δύο φορές το Παγκύπριο Ρεκόρ Ανδρών-Εφήβων στο Αεροβόλο Τουφέκι.

Το χρυσό μετάλλιο με μόλις ένα βαθμό διαφορά από τον Κύπριο Σκοπευτή, κατέκτησε ο Javohir SOKHIBOV από το Ουζμπεκιστάν, με 251.2 βαθμούς.

Την τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ινδός Pranav Vanitha SURESH με 229.5 βαθμούς.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, συγχαίρουν τον Έφηβο Σκοπευτή και την Ομοσπονδιακή Προπονήτρια Ειρήνη Παντελή, για την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου και την εξαιρετική παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων.

ΣΚΟΚ



