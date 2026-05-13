Δυνατές μάχες και υψηλό επίπεδο!

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Τζούντο Allwyn «Μιχάλης Κρασιάς», με τη συμμετοχή φοιτητών – αθλητών από τα κυπριακά πανεπιστήμια, οι οποίοι πρόσφεραν δυνατές αναμετρήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών.

Στην κατηγορία Γυναικών -70 κιλά, την πρώτη θέση κατέκτησε η Μαρίνα Αζίνου του Frederick University, ενώ δεύτερη ήταν η Έλενα Κωτανίδη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στους Άνδρες -66 κιλά, νικητής αναδείχθηκε ο Λουκάς Κωνσταντίνου του European University Cyprus.

Στην κατηγορία Ανδρών -73 κιλά, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ιάκωβος Καραούλη του European University Cyprus, δεύτερος ήταν ο Roman Ponomarenko του Frederick University και τρίτος ο Γιώργος Σπύρου του European University Cyprus.

Στην κατηγορία Ανδρών -81 κιλά, πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Χρίστος Δητριάδης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Άρης Δημητρίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ τρίτοι ισοβάθμησαν ο Αναστάσιος Ιωάννου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ο Γιώργος Κελασίδης του Frederick University. Πέμπτοι κατετάγησαν οι Ανδρέας Αντωνίου του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ορθόδοξος Σπαντιός του European University Cyprus.

Στην κατηγορία Ανδρών -90 κιλά, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ανδρέας Κωνσταντίνου του Frederick University, ενώ δεύτερος ήταν ο Πέτρος Κέσοβ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην κατηγορία Ανδρών +100 κιλά, νικητής αναδείχθηκε ο Θεοχάρης Καρατσαουσίδης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ δεύτερος ήταν ο Ανδρέας Γιαπάνης του European University Cyprus.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες από το European University Cyprus, το Frederick University, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανάπτυξη και δυναμική του πανεπιστημιακού τζούντο στην Κύπρο. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια, το αγωνιστικό πνεύμα και το ήθος που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Η ΚΟΠΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Allwyn, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και τον χορηγό επικοινωνίας Cablenet Sports για τη συνεχή στήριξή τους στις διοργανώσεις της Ομοσπονδίας.