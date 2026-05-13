Μετράμε αντίστροφα για τους παγκύπριους των Special Olympics: «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, μέσα στα πλαίσια των αθλητικών της δραστηριοτήτων, προγραμματίζει την διεξαγωγή των Παγκύπριων Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 , οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 17 – 27 Μαΐου 2026

Οι φετινοί αγώνες θα τελούν υπό την Αιγίδα του Έντιμου Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στην πλατεία Ευρώπης (Φοινικούδες) στη Λάρνακα από τις 17:30 – 19:30.

Στη Τελετή θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων η Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Κλέα Χατζηστεφάννου Παπαέλληνα, η οποία θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλη Δ.Σ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εκπρόσωποι Κομμάτων, οι Ευρωβουλευτές κ.Γεάδη και κ.Χατζηπαντέλα, ο Επίτροπος Προεδρίας κ.Μάριος Χαρτσιώτης καθώς και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Στους εν λόγω αγώνες, αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 250 αθλητών/αθλητριών από όλη την Κύπρο, οι οποίοι/ες θα λάβουν μέρος στα αγωνίσματα της κολύμβησης, της ποδηλασίας, του στίβου και του bocce

Επίσης ότι στους φετινούς Παγκύπριους Αγώνες θα λάβουν μέρος και τα Special Olympics Ελλάδας.

Με σύνθημα «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη», οι αθλητές μας θα δώσουν και πάλι τον καλύτερό τους εαυτό από τις 18 έως τις 27 Μαΐου 2026, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, κοινωνικοποίησης και συμπερίληψης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Μέσα από τον αθλητισμό, προάγεται η ισότιμη συμμετοχή, η ενδυνάμωση και η ενεργή παρουσία τους στην κοινωνία, αναδεικνύοντας ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία αξίζουν ίσες ευκαιρίες, σεβασμό και ουσιαστική συμπερίληψη σε όλους τους τομείς της ζωής.