ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετράμε αντίστροφα για τους παγκύπριους των Special Olympics: «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετράμε αντίστροφα για τους παγκύπριους των Special Olympics: «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη»

Δείτε το πρόγραμμα

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, μέσα στα πλαίσια των αθλητικών της δραστηριοτήτων, προγραμματίζει την διεξαγωγή των Παγκύπριων Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 , οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις  17 – 27 Μαΐου 2026

Οι φετινοί αγώνες θα τελούν υπό την Αιγίδα του Έντιμου Δημάρχου Λάρνακας κ. Ανδρέα Βύρα.

Η Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στην πλατεία Ευρώπης (Φοινικούδες) στη Λάρνακα από τις 17:30 – 19:30.

Στη Τελετή θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων η Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Κλέα Χατζηστεφάννου Παπαέλληνα, η οποία θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλη Δ.Σ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, εκπρόσωποι Κομμάτων, οι Ευρωβουλευτές κ.Γεάδη και κ.Χατζηπαντέλα, ο Επίτροπος Προεδρίας κ.Μάριος Χαρτσιώτης καθώς και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Στους εν λόγω αγώνες, αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 250 αθλητών/αθλητριών από όλη την Κύπρο, οι οποίοι/ες θα λάβουν μέρος στα αγωνίσματα της κολύμβησης, της ποδηλασίας, του στίβου και του bocce

Επίσης ότι στους φετινούς Παγκύπριους Αγώνες θα λάβουν μέρος και τα Special Olympics Ελλάδας.

Με σύνθημα «Κάθε προσπάθεια και μια νίκη», οι αθλητές μας θα δώσουν και πάλι τον καλύτερό τους εαυτό από τις 18 έως τις 27 Μαΐου 2026, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, κοινωνικοποίησης και συμπερίληψης των ατόμων με νοητική αναπηρία. Μέσα από τον αθλητισμό, προάγεται η ισότιμη συμμετοχή, η ενδυνάμωση και η ενεργή παρουσία τους στην κοινωνία, αναδεικνύοντας ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία αξίζουν ίσες ευκαιρίες, σεβασμό και ουσιαστική συμπερίληψη σε όλους τους τομείς της ζωής.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη