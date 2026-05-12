Πρωτιά για τον Κοντίδη σε αγώνα στην Κροατία

Την πρωτιά στο Open Croatian Sailing Championship πήρε ο Παύλος Κοντίδης, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο αρχίσει στις 17 Μαΐου. Στη διάρκεια των τριών ημερών (8-10/05), ο Κύπριος ιστιοπλόος πέτυχε να διακριθεί και παράλληλα να δείξει ετοιμότητα ενόψει του μεγάλου αγώνα που θα γίνει επίσης στην Κροατία.

«Ήταν ένας δυνατός αγώνας με πάνω από 70 σκάφη στην εκκίνηση. Σε γενικές γραμμές έκανα πολύ καλή ιστιοπλοΐα, με εξαίρεση κάποια μικρά λαθάκια μέσα στις ιστιοδρομίες. Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος, ήταν μία πολύ καλή προπόνηση» σημειώνει ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης.

Στη διάρκεια των τριών ημερών του αγώνα διεξάχθηκαν πέντε ιστιοδρομίες. Την πρώτη ημέρα έγινε μία, με τον Παύλο Κοντίδη να τερματίζει έκτος. Στη δεύτερη ημέρα του αγώνα ήταν 19ος στην πρώτη κούρσα, αποτέλεσμα το οποίο διαγράφηκε από τον λογαριασμό του, ενώ στη συνέχεια κέρδισε την δεύτερη κούρσα και ήταν δεύτερος στην τρίτη. Στην τελευταία ημέρα ήταν 8ος, παίρνοντας την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Δεύτερος ήταν ο Κροάτης Tonci Stipanovic και τρίτος ο Νεοζηλανδός George Gautrey. Πέραν των δύο, στον αγώνα έλαβαν μέρος κι άλλοι από τους κύριους ανταγωνιστές του Παύλου Κοντίδη, οι οποίοι θα αγωνιστούν και στο Πανευρωπαϊκό, όπως ο Κροάτης Filip Jurisic, ο Ούγγρος Jonatan Vadnai και οι Αυστραλοί Ethan McAullay και Zac Littlewood. Σημειώνεται ότι μετά το τέλος των ιστιοδρομιών, ο Παύλος Κοντίδης, όντας ανάμεσα στους εννέα πρώτους, συμμετείχε στο σόου του Mornar Grad Prix Race.

Ο Παύλος Κοντίδης θα παραμείνει στην Κροατία, απλά θα μεταφέρει το σκάφος του σε άλλο όμιλο, αφού οι κούρσες για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα γίνουν στην Καστέλα, που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, στο Σπλιτ. Οι αγώνες ξεκινάνε την Κυριακή, 17 Μαΐου, και θα ολοκληρωθούν τις 22 του μήνα. Τις πρώτες τρεις ημέρες θα γίνουν οι έξι προκριματικές ιστιοδρομίες και τις υπόλοιπες ημέρες θα συμπληρωθούν ισάριθμες, τελικές κούρσες.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.