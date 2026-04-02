«Πάνω από €500.000 το όφελος για την ΑΕΛ»

Η επόμενη μέρα μετά την πώληση του Βραζιλιάνου

Ο Λέο Νατέλ αποχαιρέτησε την οικογένεια της ΑΕΛ καθώς η επιθυμία του να αγωνιστεί στην Ορνταμπάσι αλλά και το οικονομικό όφελος για τους γαλαζοκίτρινους, δεν άφηνε άλλο… περιθώριο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Νικόλας Λεβέντης, παραχώρησε δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις διαβουλεύσεις, ενώ αποκάλυψε και το ποσό.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να αποχωρήσει. Κάναμε ότι μπορούμε για να τον μεταπείσουμε, μέχρι και από το οικογενειακό του περιβάλλον ήταν έντονη η πίεση. Δεν άλλαξε η γνώμη του, σεβαστήκαμε την επιθυμία του λόγω του οικονομικού δέλεαρ. Λίγο περισσότερο από μισό εκατομμύριο η μεταγραφή του Νατέλ, χάρισε και μισθό. Αναμένουμε αυτή η μεταγραφή να δώσει κίνητρο σε άλλους παίκτες για να βρεθούν στο επίκεντρο», ήταν το αρχικό του σχόλιο στον ΣΠΟΡ FM 95.0.

«Ο κόσμος βλέπει το αγωνιστικό πλήγμα, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και την νέα πολιτική της ομάδας. Με τα έσοδα έρχεται καλύτερο μέλλον. Σίγουρα είναι ένα αγωνιστικό πλήγμα. Κάποια από αυτά τα λεφτά θα επενδυθούν στο ρόστερ των επόμενων χρόνων. Αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κέλλερ θα φτάσουμε τις τέσσερις μεταγραφές. Αν ολοκληρωθεί θα φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, θα πρέπει στο μέλλον να έχουμε ισορροπία στις επιλογές όσο αφορά την ποιότητα στο ρόστερ. Θα έχει πλεόνασμα στο τέλος της χρονιάς η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, αν και δεν πετύχαμε τους αγωνιστικούς μας στόχους», κατέληξε.

