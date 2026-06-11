Σέντρα στο υπερθέαμα του πλανήτη, ξεκινά το Μουντιάλ!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε λίγες ώρες ανοίγει την αυλαία του, στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού της τετραετίας, σε μία διοργάνωση με ιστορικό χαρακτήρα. Ένα πείραμα με αμφίβολο αποτέλεσμα, αφού με το νέο σύστημα διεξαγωγής και τις 48 ομάδες, το παραδοσιακό «Μουντιάλ» παύει πλέον να μοιάζει με «τελική φάση». Ειδικά τα πρώτα 72 ματς των ομίλων, θυμίζουν περισσότερο διαδικασία προκριματικών, καθώς είναι αρκετές οι εθνικές χαμηλής δυναμικότητας που συμμετέχουν, ενώ τα εισιτήρια για τα νοκ άουτ παίρνουν 32 ομάδες, οι δύο πρώτες κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτερες τρίτες. Τεράστια αλλαγή, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από 3,5 χρόνια στο Κατάρ, 32 ήταν συνολικά οι συμμετέχουσες, ενώ στα πρώτα 50 χρόνια του θεσμού (1930-1978) μετείχαν από 13 έως 16 εθνικές.

Ένα πείραμα, λοιπόν, που θα φανεί αν θα έχει την ευρεία αποδοχή του κοινού. Πάντως, η «διασπορά» σε τρεις διοργανώτριες χώρες, επίσης για πρώτη φορά στην Ιστορία, κάνει το εγχείρημα πιο προσιτό, αφού οι φίλαθλοι στις τεράστιες αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού αναμένεται να γεμίσουν τα γήπεδα των αγώνων.

Όπως το μυθικό «Αζτέκα», που θα φιλοξενήσει σήμερα Πέμπτη (11/6, 22:00) τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά ξεχωρίζει αναμφίβολα το «ντέρμπι» του 12ου ομίλου, Αγγλία - Κροατία, στο Ντάλας.

Η FIFA πρόσθεσε λάμψη αστέρων στο καλλιτεχνικό σχήμα για την τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Μεξικού, με τη Σακίρα και τον Μπέρνα Μπόι να είναι έτοιμοι να ερμηνεύσουν το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, προς υποστήριξη του FIFA Global Citizen Education Fund.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση θα προετοιμάσει το έδαφος για μιαν αξέχαστη διοργάνωση, ενώνοντας φιλάθλους από όλο τον κόσμο στον εορτασμό του ποδοσφαίρου. Η τελετή έναρξης στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού θα ξεκινήσει 90 λεπτά πριν από τη σέντρα. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η παράσταση θα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο συναρπαστικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Ετοιμαστείτε, λοιπόν, η μεγάλη γιορτή ξεκινά!

Mία από τις πιο εντυπωσιακές παραδόσεις στην ιστορία του Μουντιάλ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Από το πρώτο Μουντιάλ του 1930, μέχρι και το τελευταίο στο Κατάρ το 2022, καμία εθνική ομάδα δεν κατέκτησε το τρόπαιο με προπονητή διαφορετικής εθνικότητας από τη δική της. Τώρα, από τις 48 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, οι 27 έχουν στον πάγκο τους ξένο προπονητή! Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι περιπτώσεις των Αντσελότι και Τούχελ, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να γράψουν Ιστορία με Βραζιλία και Αγγλία, αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι 27 ξένοι προπονητές του Μουντιάλ: Τόμας Κρίστιανσεν (Ισπανία) – Παναμάς, Ούγκο Μπρος (Βέλγιο) – Νότια Αφρική, Ραλφ Ράνγκνικ (Γερμανία) – Αυστρία, Νέστορ Λορένσο (Αργεντινή) – Κολομβία, Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ (Γαλλία) – ΛΔ Κονγκό, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ (Ισπανία) – Πορτογαλία, Μαρσέλο Μπιέλσα (Αργεντινή) – Ουρουγουάη, Ντάρεν Μπέιζλεϊ (Αγγλία) – Νέα Ζηλανδία, Βιντσέντζο Μοντέλα (Ιταλία) – Τουρκία, Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς (Ελβετία) – Αλγερία, Σεμπαστιάν Μινιέ (Γαλλία) – Αϊτή, Τζέσι Μαρς (ΗΠΑ) – Καναδάς, Τζαμάλ Σελαμί (Μαρόκο) – Ιορδανία, Σεμπαστιάν Μπεκατσέτσε (Αργεντινή) – Εκουαδόρ, Γκουστάβο Αλφάρο (Αργεντινή) – Παραγουάη, Μαουρίσιο Ποτσετίνο (Αργεντινή) – Ηνωμένες Πολιτείες, Τόμας Τούχελ (Γερμανία) – Αγγλία, Ρούντι Γκαρσία (Γαλλία) – Βέλγιο, Χουλέν Λοπετέγκι (Ισπανία) – Κατάρ, Γκρέιαμ Άρνολντ (Αυστραλία) – Ιράκ, Κάρλο Αντσελότι (Ιταλία) – Βραζιλία, Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία) – Ουζμπεκιστάν, Γκρέιαμ Πότερ (Αγγλία) – Σουηδία, Σαμπρί Λαμουσί (Γαλλία) – Τυνησία, Κάρλος Κεϊρόζ (Πορτογαλία) – Γκάνα, Γιώργος Δώνης (Ελλάδα) – Σαουδική Αραβία, Ντικ Άντβοκαατ (Ολλανδία) – Κουρασάο.

Πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής

1ος Όμιλος

11/06 Μεξικό - Ν. Αφρική22:00

12/06 Ν. Κορέα - Τσεχία 05:00

2ος Όμιλος

12/06 Καναδάς - Βοσνία 22:00

13/06 Κατάρ - Ελβετία 22:00

3ος Όμιλος

14/06 Βραζιλία - Μαρόκο 01:00

14/06 Αϊτή - Σκωτία 04:00

4ος Όμιλος

13/06 ΗΠΑ - Παραγουάη 04:00

14/06 Αυστραλία - Τουρκία 07:00

5ος Όμιλος

14/06 Γερμανία - Κουρασάο 20:00

15/06 Ακτ. Ελεφαντοστού - Ισημερινός 02:00

6ος Όμιλος

14/06 Ολλανδία - Ιαπωνία 23:00

15/06 Σουηδία - Τυνησία 05:00

7ος Όμιλος

15/06 Βέλγιο - Αίγυπτος 22:00

16/06 Ιράν - Νέα Ζηλανδία 04:00

8ος Όμιλος

15/06 Ισπανία - Πρ. Ακρωτήρι 19:00

16/06 Σ. Αραβία - Ουρουγουάη 01:00

9ος Όμιλος

16/06 Γαλλία - Σενεγάλη 22:00

17/06 Ιράκ - Νορβηγία 01:00

10ος Όμιλος

17/06 Αργεντινή - Αλγερία 04:00

17/06 Αυστρία - Ιορδανία 07:00

11ος Όμιλος

17/06 Πορτογαλία - Κονγκό 20:00

18/06 Ουζμπεκιστάν - Κολομβία 05:00

12ος Όμιλος

17/06 Αγγλία - Κροατία 23:00

18/06 Γκάνα - Παναμάς 02:00

Οι κορυφαίοι παίκτες της διοργάνωσης

Το ESPN δημοσίευσε τη δική του κατάταξη με τους δέκα κορυφαίους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Στη δεύτερη θέση είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει παρά το νεαρό της ηλικίας του, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Μικαέλ Ολίσε.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

1. Ουσμάν Ντεμπελέ

2. Λαμίν Γιαμάλ

3. Μικαέλ Ολίσε

4. Χάρι Κέιν

5. Μπρούνο Φερνάντες

6. Πέδρι

7. Γουίλιαμ Σαλιμπά

8. Ραφίνια

9. Μπουκάγιο Σάκα

10. Μάρτιν Έντεγκααρντ

Πάντως, η κατάταξη έχει ήδη προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, καθώς απουσιάζουν αρκετά μεγάλα ονόματα, ενώ η παρουσία του Ντεμπελέ στην κορυφή δείχνει την αναγνώριση που έχει κερδίσει μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του την τελευταία διετία.