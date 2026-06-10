Εθνική Ανδρών: Τέλος τα φιλικά, η συνέχεια το Φθινόπωρο με Nations League

Η Κύπρος συμμετέχει στο 2ο όμιλο της Γ' Κατηγορίας και θα αντιμετωπίσει την Αρμενία, τη Λετονία και το Μαυροβούνιο.

Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα ανέλθει στη Β' Κατηγορία ενώ η ομάδα που θα τερματίσει στη 2η θέση, θα αγωνιστεί σε αγώνες play-offs με ομάδα που θα τερματίσει 3η σε όμιλο της Β' Κατηγορίας, διεκδικώντας επίσης άνοδο στη Β' Κατηγορία. Η ομάδα που θα τερματισεί τελευταία, θα αγωνιστεί σε αγώνες play-offs για παραμονή στη Γ' Κατηγορία.

Η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι πως οι ομάδες θα δώσουν τέσσερις συνεχόμενους αγώνες σε διάστημα λιγότερο από δύο εβδομάδες, σε αντίθεση με το τι γινόταν μέχρι τώρα, να υπάρχουν δηλαδή δύο αγώνες σε κάθε διακοπή για Εθνικές ομάδες.

Η Κύπρος αρχίζει την προσπάθεια της με δύο εκτός έδρας αγώνες σε Μαυροβούνιο και Λετονία και θα ακολουθήσουν δύο εντός έδρας αγώνες με Αρμενία και Λετονία, με το πρόγραμμα του ομίλου να ολοκληρώνεται το Νοέμβριο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου της Γ' Κατηγορίας στον οποίο συμμετέχει η Κύπρος:

1η αγωνιστική

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Κύπρος

2η αγωνιστική

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου

19:00 Αρμενία – Μαυροβούνιο

19:00 Λετονία - Κύπρος

3η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος – Αρμενία

19:00 Λετονία – Μαυροβούνιο

4η αγωνιστική

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου

19:00 Κύπρος - Λετονία

21:45 Μαυροβούνιο – Αρμενία

5η αγωνιστική

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου

19:00 Αρμενία – Κύπρος

21:45 Μαυροβούνιο - Λετονία

6η αγωνιστική

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου

16:00 Κύπρος – Μαυροβούνιο

16:00 Λετονία- Αρμενία