Η συμφωνία με Ανόρθωση κρατά εκτός αποστολής τον Παρούτη

Χωρίς τον Δανιήλ Παρούτη θα πάει η ΑΕΛ στον αγώνα της Κυριακής (25/01, 16:00) απέναντι στην Ανόρθωση.

Όπως ενημέρωσε και επίσημα η ομάδα της Λεμεσού ο Κύπριος ποδοσφαιριστής δεν θα αγωνιστεί, έπειτα από σχετική συμφωνία με την ομάδα της Αμμοχώστου, όταν προ ημερών ο ποδοσφαιριστής άλλαζε στρατόπεδο.

«Κατόπιν κοινής συνεννόησης και στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων που υπήρξε κατά τη μεταγραφή του στην ΑΕΛ, σεβόμενοι τις αρχές του αθλητικού ήθους και του fair play» αναφέρει σχετικό μήνυμα από τους γαλαζοκιτρίνους.

Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής τέθηκαν επίσης οι ποδοσφαιριστές Φεριέρ, Ουεντραόγκο, Νεοφύτου και Φραντζής.