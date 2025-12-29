«Κλείδωσε» του Σάβο στην ΑΕΛ

Θέμα χρόνου θεωρείται η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζακαρία Σάβο στην ΑΕΛ, με τον 25χρονο Γκαμπονέζο επιθετικό να βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής του στη Λεμεσό.

Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία με τη σουηδική Τζουργκάρντεν για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ρήτρα αγοράς για το καλοκαίρι.

Εφόσον δεν προκύψει απρόοπτο, μέσα στην ημέρα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση, με τον Σάβο να αποτελεί την πρώτη χειμερινή μεταγραφική κίνηση της ΑΕΛ.