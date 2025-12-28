Οι καλοί φίλοι και η Αγάπη...

Διατήρησε τους λίγους καλούς φίλους και παράλληλα μας έδωσε τη δύναμη να αγωνιστούμε για να ολοκληρώσουμε τους «Θεούς του Ολύμπου»! Το βιβλίο που θα μείνει για πάντα εδώ να μας διηγείται αυτή την όμορφη ιστορία του 1967-1974, με τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας Κύπρου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής.

Όσον αφορά τους φίλους αν δεν τους έχεις κοντά σου δεν πας πουθενά. Πάρτε, για παράδειγμα, τις πωλήσεις του βιβλίου. Αν δεν έτρεχε, κατά πρώτο λόγο, ο Μάριος με τον Χριστόφορο, τίποτε δεν θα γινόταν. Όσο για μένα, αν δεν είχα τη συμπαράσταση εξαιρετικών ανθρώπων, όπως ο Νίκος, ο Κυριάκος, ο Αντρίκος και οι εκτός Λευκωσίας, Λάκης, Λεωνίδας, θα ήταν όλα πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι... Πάνω από όλα όμως, είναι και ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα μου, η βοήθεια και η συμπαράσταση του οποίου με συγκλονίζουν...

Φίλοι μου, άλλη μια δύσκολη χρονιά φεύγει και μια νέα έρχεται. Μια νέα ελπίδα γεννιέται για μένα και όλο τον κόσμο που πονάει.

Καλή νέα χρονιά να έχετε κι όπως λέμε πάντα, μόνο Αγάπη, μόνο έτσι θα προχωρήσουμε, μόνο έτσι θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Αν δεν υπάρχει η Αγάπη, τότε, είμαστε καταδικασμένοι...