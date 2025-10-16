Απάντησε στην ΑΕΛ η ΚΟΠ (Ανακοίνωση)

Διαβάστε ΕΔΩ την ανακοίνωση του τμήματος φούτσαλ της ομάδας της Λεμεσού

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει απαντήσει γραπτώς στο σωματείο της ΑΕΛ, σε σχέση με τη σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Futsal του σωματείου, στην οποία παρατίθεται σειρά ζητημάτων.

Στην απάντησή της, η ΚΟΠ καταγράφει τη δική της θέση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, τεκμηριώνοντας με γεγονότα και λεπτομέρειες, με στόχο τη διασαφήνιση ορισμένων σημείων που αναφέρονται στην ανακοίνωση του σωματείου. Παρά ταύτα, πέραν της γραπτής αυτής απάντησης, η Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να τοποθετείται δημόσια ή να εισέρχεται σε αντιπαραθέσεις, είτε με την ΑΕΛ είτε με οποιοδήποτε άλλο σωματείο – μέλος της.

Η ΚΟΠ περιορίζεται να σημειώσει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά την έγκαιρη ενημέρωση ή υπενθύμιση προς τους επηρεαζόμενους, αναφορικά με το γεγονός ότι ο αποψινός αγώνας ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ, για τη 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Futsal, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας της ομάδας της ΑΕΛ.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ομοσπονδία εξετάζει εσωτερικά τις διαδικασίες που εφαρμόζει, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας και του συντονισμού.