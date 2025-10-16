Ξέσπασμα της ΑΕΛ προς την ΚΟΠ: «Η ανοχή μας τελείωσε»

Αναλυτικά:

«

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

Η ΑΕΛ Futsal έχει φτάσει στα όριά της με την προχειρότητα, την έλλειψη σεβασμού και τον μηδενικό επαγγελματισμό που επιδεικνύει διαχρονικά η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.).

Σχετικά με τη δομή του νέου πρωταθλήματος

Για αρκετούς μήνες μετά τη λήξη του πρωταθλήματος 2024/2025, υπήρξαν συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του νέου πρωταθλήματος και τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετάσχουν.

Η ομάδα μας, μέσω των εκπροσώπων της, συνέβαλε ενεργά με προτάσεις και ιδέες προς όφελος του αθλήματος, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή οργάνωση και επιτυχία της διοργάνωσης, και αποδέχθηκε το αίτημα για μη χρησιμοποίηση ξένων επαγγελματιών φουτσαλιστών, γεγονός που στέρησε από την ομάδα μας τη δυνατότητα ενίσχυσης — καθώς στην Ευρώπη αγωνιστήκαμε αποκλειστικά με Κύπριους φουτσαλιστές.

Το περιστατικό του Αυγούστου

Στις 25 Αυγούστου 2025, η ομάδα μας ταξίδεψε στη Μολδαβία (Τσισινάου) για να αγωνιστεί στο πλαίσιο του UEFA Champions League. Την ίδια ημέρα, η Κ.Ο.Π. δημοσίως ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα μας – κίνηση που εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Ωστόσο, ταυτόχρονα είχε οριστεί συνάντηση στη Λευκωσία για την επόμενη ημέρα (26 Αυγούστου), στην οποία κλήθηκαν όλες οι ομάδες, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω πορεία της διοργάνωσης.

Δεδομένου ότι η ΑΕΛ βρισκόταν εκτός Κύπρου, επικοινωνήσαμε εγκαίρως με την Κ.Ο.Π. και ενημερώσαμε ότι δεν ήταν δυνατόν να εκπροσωπηθούμε στη συνάντηση. Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της Πρωταθλήτριας Κύπρου, γεγονός που θεωρούμε άδικο και προσβλητικό για τη θεσμική διαδικασία.

Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο υπεύθυνος φούτσαλ της Ομοσπονδίας δεν μπορούσε να διευθετήσει τη συνάντηση νωρίτερα, καθώς βρισκόταν στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας — κάτι που θεωρούμε απαράδεκτο για έναν λειτουργό που εκπροσωπεί θεσμικό όργανο.

Το περιστατικό με τον αγώνα ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ

Αυτή την εβδομάδα, στις 16 Οκτωβρίου 2025, η ομάδα μας αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος στην έδρα της, με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ.

Ανεπίσημα είχε γίνει γνωστό από τις 14 Οκτωβρίου (μόνο προς την αντίπαλη ομάδα) ότι η αστυνομική σύσκεψη για τον αγώνα θα πραγματοποιείτο στις 15 Οκτωβρίου.

Η επίσημη ενημέρωση από την Κ.Ο.Π. εστάλη στις 23:13 το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου, με αίτημα να πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στις 09:00 το πρωί της επόμενης ημέρας (16/10). Η ομάδα μας απάντησε εντός έξι λεπτών, ενημερώνοντας ότι με τόσο σύντομη ειδοποίηση δεν ήταν εφικτό να παρευρεθούμε, και προτείναμε η συνάντηση να μεταφερθεί στις 10:30 π.μ. ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση.

Η πρότασή μας αγνοήθηκε πλήρως, και η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της ΑΕΛ, υπό τον συντονισμό του εκπροσώπου της Κ.Ο.Π. κ. Μιχάλη Αγγελίδη.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε τη διαδικασία ο κ. Αγγελίδης είναι, κατά τη γνώμη μας, ενδεικτικός της προχειρότητας και της έλλειψης επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει την Ομοσπονδία.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε λόγος για την παρουσία 500 φιλάθλων στον αγώνα, την ώρα που η ΑΕΛ εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, για τα γεγονότα των περσινών τελικών με την Ομόνοια.

Η ίδια η Ομοσπονδία που επέβαλε την ποινή φαίνεται να μην έχει γνώση των ίδιων της των αποφάσεων.

Χρειάστηκε να ενημερώσουμε εμείς τηλεφωνικώς την Ομοσπονδία χθες βράδυ για την ποινή που οι ίδιοι είχαν ξεχάσει, και μόλις σήμερα το πρωί μας απέστειλαν επιστολή “υπενθύμισης” ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους.

Τραγικό.

Κλείνοντας

Η ΑΕΛ Futsal δεν πρόκειται να ανεχθεί ξανά τέτοια φαινόμενα προχειρότητας, ασέβειας και ανικανότητας.

Απαιτούμε από την Κ.Ο.Π. σοβαρότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση του αθλήματος.

Η ΑΕΛ είναι και θα παραμείνει πρωτοπόρος, μέσα και έξω από το γήπεδο, λειτουργώντας με διαφάνεια και υπευθυνότητα — αλλά η ανοχή μας τελείωσε.

Επιτροπή Τμήματος Φούτσαλ,

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ»