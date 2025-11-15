ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διπλό στο Παραλίμνι για την ΑΕΛ!

Το τέταρτο ροζ φύλλο της στη φετινό περίοδο εξασφάλισε η TRIA EKA ΑΕΛ, παίρνοντας διπλό επί της Fabricca Ε.Ν. Παραλιμνίου με 79-77, για την 7η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

H E.N. Παραλιμνίου σκόραρε τους πρώτους πόντους στον αγώνα, με την TRIA EKA ΑΕΛ να απαντάει με δυο καλάθια του Taylor (2-4). Τρεισίμιση λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου η ομάδα του Παραλιμνίου με δυο βολές του Σάββα προηγήθηκε με οκτώ πόντους (14-6), ενώ στο 8' οι δυο βολές του Myles έφεραν τη διαφορά στους τρεις (16-13). Ακολούθησε σερί πέντε πόντων για τους γηπεδούχους που στο 9' με τη βολή του Williams ήταν μπροστά με 21-13.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» με δίποντο και βολή του Γεωργίου και τρίποντο του Barthelemy μείωσαν εκ νέου στους δυο στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου (21-19), με την ομάδα του Παραλιμνίου να έχει το προβάδισμα μέχρι το 16' μετά το δίποντο του Σάββα (33-30). Με βολή του Barthelemy και πέντε πόντους από τον Flowers οι φιλοξενούμενοι μπήκαν μπροστά στο 37' (33-36). Ακολούθησε εναλλαγή στο σκορ, με το συγκρότημα της Λεμεσού να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με σερί οκτώ πόντων (40-46).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, με τη διαφορά να αυξομειώνεται, η TRIA EKA ΑΕΛ πετυχαίνοντας τέσσερις πόντους περισσότερους (20 έναντι 16) κατάφερε να βρίσκεται μπροστά με δέκα πόντους (56-66).

Οι «βυσσινί» με δίποντο του Rawlls πέτυχαν στο 37' να μειώσουν στους τρεις πόντους (68-71), με τους «γαλαζοκιτρίνους» να διατηρούνται μπροστά στο σκορ μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού και να κατακτούν το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 79-77, όπως διαμορφώθηκε με το τρίποντο του Barthelemy στο φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-13, 40-46, 56-66, 77-79

Fabricca Ε. Ν. Παραλιμνίου (Παναγιώτης Γιανναράς)

Rawlls 21 (1), Williams 28 (1), Σολωμού 7 (1), Σάββα 4, Αsberry 9, Γιανναράς 3 (1), Χαραλάμπους, Γεωργίου 3 (1), Donzo 2

TRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου)

Μάρκου 12 (2), Barthelemy 12 (1), Myles 16 (2), Flowers 24 (3), Taylor 10, Μονιάτης, Χριστοφίδης, Γεωργίου 5, Watts

