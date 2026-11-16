Πολύ άσχημες εικόνες από το «φιλικό» μεταξύ Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς και Αμέρικα!

Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στις ΗΠΑ και στο Νιου Τζέρσεϊ, όμως η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τα πολύ σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν μεταξύ ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων και εντός του αγωνιστικού χώρου.

Συγκεκριμένα, η κατάσταση ξέφυγε με παίκτες να κυνηγιούνται και να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ στον... χαμό συμμετείχαν και οπαδοί που βρισκόντουσαν στις κερκίδες, εκσφενδονίζοντας διάφορα αντικείμενα εντός του αγωνιστικού χώρου. Αφού ηρέμησε λίγο η κατάσταση, ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε 6 ποδοσφαιριστές, δείχνοντάς τους απευθείας την κόκκινη κάρτα.

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sport-fm.gr