BINTEO: Φιλικό μόνο στα... χαρτιά
ΓΗΠΕΔΟ
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Κυνηγητό και άγριο ξύλο μεταξύ ποδοσφαιριστών στο Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς-Αμέρικα
Πολύ άσχημες εικόνες από το «φιλικό» μεταξύ Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς και Αμέρικα!
Οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες στις ΗΠΑ και στο Νιου Τζέρσεϊ, όμως η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τα πολύ σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν μεταξύ ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων και εντός του αγωνιστικού χώρου.
Συγκεκριμένα, η κατάσταση ξέφυγε με παίκτες να κυνηγιούνται και να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ στον... χαμό συμμετείχαν και οπαδοί που βρισκόντουσαν στις κερκίδες, εκσφενδονίζοντας διάφορα αντικείμενα εντός του αγωνιστικού χώρου. Αφού ηρέμησε λίγο η κατάσταση, ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε 6 ποδοσφαιριστές, δείχνοντάς τους απευθείας την κόκκινη κάρτα.
Δείτε το βίντεο:
Brawl breaks out between New York Red Bulls and Club América players following their Friendly match.
by u/Disastrous-Set-6225 in soccer
sport-fm.gr